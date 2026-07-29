Trump exige aumentar gasto en defensa a países latinoamericanos; algunos gastan menos del 1% del PIB

La administración del presidente Donald Trump ha intensificado su discurso hacia los países latinoamericanos, señalando la necesidad de incrementar su gasto en defensa y seguridad como parte de una estrategia regional que busca enfrentar al crimen organizado y las redes narcoterroristas.

El mensaje, difundido por el subsecretario de Guerra de Estados Unidos, Elbridge Colby, en la revista Americas Quarterly, señaló que resulta “absurdo” que algunos países de la región destinen menos del 1% de su PIB a la defensa nacional, en contraste con los aliados europeos de la OTAN, que han elevado su gasto militar hasta un 3.5% del PIB, con un 1.5% adicional en seguridad.

Se trata de un enfoque que insta a los socios regionales a emplear la fuerza y ​​la acción gubernamental para desmantelar las redes narcoterroristas y asegurar sus fronteras nacionales. No solo porque esto beneficia la seguridad pública, sino porque permite a los socios optimizar sus recursos limitados para crear las condiciones necesarias para la seguridad y la prosperidad"

Para Washington, la disparidad en los niveles de inversión refleja una vulnerabilidad estructural que facilita la expansión de organizaciones criminales transnacionales. El funcionario insistió en que los gobiernos latinoamericanos deben asumir un papel más activo en la protección de sus fronteras y en el desmantelamiento de las redes de narcotráfico, aunque reconoció que Estados Unidos seguirá ofreciendo apoyo logístico y militar.

Esto debe incluir una mayor cooperación con las fuerzas armadas de Estados Unidos cuando sea necesario, pero también es nuestro objetivo que estas operaciones sean lideradas por los socios, con capacidades mejoradas que podemos ayudarlos a obtener y dominar."

La declaración se enmarca en la creación del Escudo de las Américas, una alianza militar contra el crimen organizado integrada por gobiernos conservadores de la región. La iniciativa, presentada a principios de mes, excluye a Brasil y México, dos de las economías más grandes del continente, revelando tensiones políticas y diferencias estratégicas en torno a la cooperación militar con Washington.

Para la administración Trump, el Escudo representa una plataforma para coordinar operaciones conjuntas, compartir inteligencia y fortalecer capacidades militares locales, con el objetivo de reducir la dependencia de Estados Unidos en la ejecución directa de acciones.

Colby defendió que la reinterpretación de la Doctrina Monroe no busca subordinación ni explotación, sino prosperidad y estabilidad compartida.

El argumento de seguridad nacional se apoya en la realidad de que Estados Unidos enfrenta consecuencias directas del tráfico de drogas y de los flujos migratorios provenientes del sur.

Colby aseguró que Washington movilizará “todos los recursos”, incluidas las Fuerzas Armadas, para contener estas amenazas. Como ejemplo, mencionó las operaciones estadounidenses en el Caribe contra embarcaciones cargadas de drogas, aunque estas acciones han sido criticadas por implicar ejecuciones extrajudiciales en aguas internacionales.