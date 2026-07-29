“Los golpearemos con fuerza”: Trump amenaza a Irán tras el ataque a una base militar en Jordania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una advertencia directa a Irán luego del ataque “sorpresa” contra una base aérea estadounidense en Jordania. En entrevista con Fox News, el mandatario aseguró que responderán al ataque con fuerza.

Le vamos a dar una jodida paliza. Los golpearemos con fuerza. Van a recibir una paliza”

Trump explicó que las fuerzas estadounidenses tuvieron apenas unos minutos para interceptar y derribar los misiles balísticos lanzados desde Teherán, y señaló que revisó un video en el que se observa a los militares comunicando coordenadas en tiempo real durante la operación.

Como reacción, Estados Unidos y Arabia Saudita ejecutaron bombardeos de precisión en el este de Irak contra posiciones de grupos terroristas alineados con Irán. Según el Comando Central (Centcom), en las últimas 72 horas se registraron más de 30 ataques con drones dirigidos por la Guardia Revolucionaria iraní (IRGC) contra fuerzas estadounidenses e infraestructuras energéticas saudíes.

Trump indicó que los ataques conjuntos fueron coordinados previamente con el gobierno iraquí, lo que refuerza la dimensión regional de la ofensiva.

La escalada mantiene en tensión las negociaciones de paz, que ya superan cinco meses de estancamiento, después de que el propio presidente ordenara una pausa en las hostilidades para intentar abrir un canal de diálogo.