Identifican a víctimas del tiroteo de Seattle, entre ellas un mexicano

Autoridades de Seattle confirmaron la identidad de las tres personas fallecidas en el tiroteo ocurrido el domingo en el Seattle Center, un espacio turístico y cultural donde se ubica la emblemática Aguja Espacial. Entre las víctimas se encuentra el mexicano Carlos Israel Sánchez Villalba, de 44 años, quien perdió la vida tras recibir un disparo en el torso mientras se encontraba con su familia.

La Oficina del Médico Forense del condado de King informó que las otras víctimas son Ashley Whitehead, de 56 años, y Junior Cee Niko Semo, de 19, señalado como uno de los sospechosos involucrados en el intercambio de fuego.

El tiroteo dejó además cuatro personas heridas, incluido un niño de dos años que permanece hospitalizado. Los otros tres lesionados, dos hombres de 23 y 27 años y una mujer de 39, ya fueron dados de alta, según la televisora local KOMO.

La alcaldesa de Seattle, Katie Wilson, aseguró que Sánchez Villalba y Whitehead eran víctimas inocentes atrapadas en la balacera. Amigos y familiares del mexicano, presuntamente originario de la Ciudad de México, lo describieron como un hombre generoso y protector.

Una campaña en GoFundMe ha recaudado cerca de 50 mil dólares de los 90 mil solicitados para apoyar a su familia, compuesta por tres hijos, uno de ellos con necesidades especiales.

La policía detuvo a un adolescente de 15 años armado con una de las llamadas “armas fantasma”, equipada con un cargador de gran capacidad. El tiroteo habría sido producto de un enfrentamiento entre al menos tres individuos, el joven detenido, Niko Semo y un tercer sospechoso que continúa prófugo. Las autoridades creen que el incidente está vinculado a pandillas.

El tiroteo se registró alrededor de las 18:00 horas del domingo y se suma a la estadística de violencia armada en Estados Unidos. De acuerdo con la organización civil Gun Violence Archive, en lo que va del año se han contabilizado 271 tiroteos masivos, definidos como aquellos con cuatro o más víctimas, sin contar al atacante.