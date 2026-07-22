“No estamos jugando”: Agentes de ICE amenazan a mujer con arrestarla por estar sentada en su auto

Un video difundido en redes sociales muestra cómo agentes de ICE bloquearon con su vehículo a una ciudadana estadounidense en un estacionamiento público de California y luego la amenazaron con arrestarla por “impedirles el paso”. La mujer estaba sentada en su auto cuando los agentes se detuvieron directamente frente a ella, imposibilitando que pudiera moverse.

Cuando la ciudadana les señaló que no podía retroceder porque ellos la habían bloqueado, uno de los agentes respondió que, si no se movía, esa era su “oportunidad”. Ante la pregunta de la mujer “¿Mi oportunidad para qué?” el agente citó el estatuto federal 18 USC 111, que tipifica como delito agredir, resistir o impedir a oficiales federales en el cumplimiento de sus funciones.

La ley exige un acto forzoso para que se configure el delito. Estar sentada en un estacionamiento público no constituye “impedir” a un oficial federal. En este caso, fueron los agentes quienes crearon las circunstancias que hacían imposible que la mujer se moviera.

La ciudadana no dudó en confrontar a los agentes: “¿Cómo los estoy impidiendo cuando ustedes acaban de detenerse frente a mi auto?”. El agente, visiblemente molesto, gritó: “¡Mueve tu auto o se acabó!”. Cuando ella respondió que no podía, él replicó: “Retrocede, o estás arrestada. Ya no estamos jugando”.

Finalmente, mientras la mujer retrocedía lentamente, el agente caminó junto a su auto y lanzó otra amenaza: “Sí puedo (arrestarte). Pruébame”.

Denuncian abuso por parte de elementos de ICE

El episodio ha sido calificado como un abuso de poder. El gobierno no puede crear una situación en la que un ciudadano no pueda moverse, acusarlo de “impedir” a los agentes y luego amenazar con arrestarlo por no hacer lo imposible. Esa dinámica constituye coacción, lo cual es ilegal.

Activistas han denunciado que este tipo de tácticas forman parte del entrenamiento de algunos agentes de ICE y consiste en crear situaciones confusas y amenazantes en las que las personas no saben si están siendo detenidas legalmente, si son libres de irse o si están a punto de ser arrestadas por simplemente estar en el lugar equivocado.