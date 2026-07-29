Asesinan a pareja tras ser deportada de Estados Unidos a Guatemala; su bebé sobrevivió al ataque

Nixon Giovanni Pérez Paz, de 43 años, y Glendy Marisol González de la Cruz, de 25, habían vivido en Estados Unidos en busca de mejores oportunidades. Sin embargo, ambos fueron asesinados en San Andrés Villa Seca, Retalhuleu, Guatemala, mientras su bebé de 14 meses sobrevivió con signos de deshidratación.

La pareja desapareció tras salir de su vivienda para realizar un trámite relacionado con una motocicleta. Al día siguiente, familiares localizaron sus cuerpos entre cañaverales, guiados por el llanto del menor.

La Policía Nacional Civil informó que estaban amordazados, con manos y pies atados, presentaban heridas de bala y señales de violencia. En la escena se encontraron casquillos de arma de fuego, y el Ministerio Público mantiene abierta la investigación.

Nixon había sido detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en abril, mientras trabajaba en Misuri. Fue deportado junto con su hermano, pese a que familiares denunciaron que los agentes no mostraron orden de arresto.

ICE confirmó la deportación y señaló que Pérez Paz tenía antecedentes por conducir en estado de ebriedad, aunque medios locales verificaron que solo existía una declaración de culpabilidad en 2024 por conducir sin licencia válida. La supuesta infracción en Florida había sido retirada por la fiscalía local.

Glendy, que permanecía en Estados Unidos con sus tres hijas y trabajaba en dos empleos mientras tramitaba asilo, decidió regresar voluntariamente a Guatemala por temor a ser detenida y separada de sus niñas. La decisión la llevó a reencontrarse con Nixon, pero ambos fueron asesinados poco después.

ICE rechazó cualquier vínculo entre la deportación y el crimen, asegurando que su labor se centra en hacer cumplir la legislación migratoria. La agencia recordó que, bajo la administración de Donald Trump, se mantiene la promesa de arrestar y deportar a inmigrantes ilegales con antecedentes penales.

El asesinato provocó indignación entre organizaciones de apoyo a migrantes en Misuri y familiares de las víctimas, quienes pidieron justicia y respaldo para las tres hijas de la pareja. En memoria de Nixon y Glendy, se ha convocado una vigilia con velas el próximo 2 de agosto en el Ayuntamiento de Overland, Misuri.