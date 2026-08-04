ICE deporta a dos mexicanos buscados por homicidio en Querétaro y Michoacán

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) informó la deportación de dos hombres de 24 años, identificados como Agustín Morales Rentería y Juan Becerra Ruiz, quienes eran buscados en México por distintos casos de homicidio.

Ambos fueron catalogados por la agencia como “fugitivos extranjeros ilegales y delincuentes peligrosos”. La semana pasada fueron entregados a las autoridades mexicanas en el puente fronterizo Juárez-Lincoln de Laredo, tras ser trasladados desde el Centro de Procesamiento de Montgomery, en Conroe, Texas.

De acuerdo con ICE, Morales Rentería tenía una orden de aprehensión en México por homicidio agravado desde octubre de 2021. Ese mismo año fue expulsado de Estados Unidos, pero reingresó de manera ilegal. Posteriormente fue detenido en Misuri por cargos estatales, aunque en ese momento no se aplicaron medidas migratorias bajo las prioridades de la administración de Joe Biden.

En 2025, un tribunal federal lo declaró culpable de posesión de arma de fuego, condenándolo a 18 meses de prisión. En mayo pasado fue entregado a ICE y el 2 de julio un juez de inmigración ordenó su deportación, la cual se concretó el 21 de julio.

Por su parte, Becerra Ruiz es requerido en Querétaro por una orden de arresto emitida en octubre de 2022 por homicidio intencional. Fue localizado el 4 de junio en Spring, Texas, durante una parada de tráfico realizada por la Patrulla Fronteriza (CBP), tras recibir información de las autoridades mexicanas. El 30 de junio un juez de inmigración ordenó su deportación.

En un comunicado, Gabriel Martínez, director interino de la oficina de campo de ERO Houston, destacó: