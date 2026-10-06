El aeropuerto internacional de Adén, ciudad donde tiene su sede el gobierno de Yemen reconocido internacionalmente, fue atacado con misiles y drones por combatientes hutíes proiraníes, anunció este miércoles la agencia de noticias gubernamental Saba.Los hutíes atacan el aeropuerto de Adén con drones y misiles, según la prensa estatal

"Las milicias terroristas hutíes atacaron el aeropuerto internacional de Adén con dos misiles balísticos y drones cargados de explosivos", escribió Saba en la red social X.

El lunes, la milicia yemení aseguró haber atacado el aeropuerto internacional de la capital saudita de Riad.

Arabia Saudita, principal soporte del gobierno de Yemen, afirmó el miércoles que interceptó misiles lanzados por los hutíes contra el reino petrolero.

En este conflicto, que se reactivó en julio después de varios años de calma, los combatientes proiraníes lanzaron una ofensiva relámpago a inicios de septiembre en la que tomaron el litoral yemení sobre el mar Rojo y reforzaron su control sobre el estratégico estrecho de Bab el Mandeb.

Los hutíes afirman estar lanzando drones, misiles balísticos y de crucero, y advirtieron a las aerolíneas que el espacio aéreo saudita "no es seguro".

La autoridad de aviación civil de Arabia Saudita guardó silencio sobre la situación de Riad, pese a los constantes cierres temporales de su espacio aéreo, según datos del sitio de monitoreo Flightradar24.

Sin embargo, informó de ataques contra otros dos aeropuertos en el sur del reino, donde se registraron tres heridos y daños materiales.