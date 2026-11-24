Un jurado federal de Brooklyn declaró culpable este martes a la empresa china Huawei de fraude bancario y robo de secretos industriales, al término de un proceso penal que se prolongó durante casi ocho años y que estuvo relacionado tanto con sus operaciones comerciales en Irán como con la apropiación de tecnología de empresas estadunidenses.

El jurado encontró a Huawei culpable de 10 de los 12 cargos penales que enfrentaba, mientras que la absolvió de la acusación más grave: conspiración para cometer extorsión, que sostenía que la compañía operaba como una organización criminal.

El proceso, iniciado en 2018, también involucró a tres filiales de la compañía y puso bajo escrutinio sus relaciones comerciales con bancos internacionales, así como sus prácticas para obtener información tecnológica de competidores estadunidenses.

La fiscalía acusó a Huawei de engañar a entidades financieras como HSBC, Standard Chartered y BNP Paribas sobre sus actividades comerciales en Irán, con el propósito de mantener operaciones financieras en dólares pese a las sanciones impuestas por Estados Unidos contra la República Islámica.

El caso adquirió relevancia internacional en diciembre de 2018, cuando Meng Wanzhou, entonces directora financiera de Huawei e hija del fundador de la compañía, fue detenida en Canadá a petición de las autoridades estadunidenses.

La ejecutiva fue acusada de engañar a un directivo de HSBC sobre las operaciones de Huawei en Irán, con lo que habría permitido a la empresa realizar transacciones financieras que violaban las sanciones estadunidenses.

Meng permaneció detenida en Canadá durante casi tres años mientras combatía su extradición a Estados Unidos, hasta que alcanzó un acuerdo de juicio diferido con los fiscales estadunidenses y pudo regresar a China. Los cargos en su contra fueron retirados posteriormente.

La acusación contra Huawei se amplió en 2020, cuando las autoridades incorporaron señalamientos por conspiración para robar secretos comerciales a compañías tecnológicas estadunidenses durante un periodo de dos décadas.

Entre las empresas presuntamente afectadas figuraron Cisco Systems, Quintel, CNEX, T-Mobile y Fujitsu.

Durante el juicio, que se prolongó por más de dos meses, la fiscalía presentó testimonios y pruebas sobre distintos episodios de presunta apropiación de tecnología. Entre ellos, el supuesto robo del código fuente de Cisco para sus routers, la sustracción de tecnología de antenas de Quintel y los intentos de acceder a una placa de circuito desarrollada por CNEX.

Los fiscales también presentaron un video que, según su versión, mostraba a un empleado de Huawei ocultando en su mochila una pieza de un robot utilizado por T-Mobile para realizar pruebas. Además, expusieron el testimonio sobre un ingeniero de la compañía que presuntamente ingresó sin autorización al espacio de Fujitsu durante una feria comercial para fotografiar uno de sus dispositivos.

La fiscalía llamó a declarar a más de 60 testigos, mientras que la defensa presentó a 15. También incorporó al expediente una declaración vinculada con el acuerdo judicial de Meng Wanzhou, en la que la ejecutiva reconoció que Huawei había realizado actividades comerciales ilegales en Irán.

Durante sus alegatos finales, la fiscal Meredith Arfa sostuvo que las operaciones de Huawei en Irán comenzaron a generar cuestionamientos entre las instituciones financieras después de que los medios de comunicación revelaran información sobre las actividades de la compañía.

Por su parte, la defensa argumentó que HSBC y los demás bancos conocían los negocios de Huawei en Irán y que incluso competían por mantener relaciones comerciales con la empresa, que cuenta con más de 200 mil empleados y opera en alrededor de 170 países.

Brian Heberlig, abogado de Huawei, acusó a la fiscalía de seleccionar deliberadamente incidentes aislados para construir una supuesta conspiración de 20 años. Sostuvo que el crecimiento de la compañía se debía al trabajo, la innovación y la inversión en investigación y desarrollo.

HUAWEI RECHAZA LAS ACUSACIONES

Tras conocerse el veredicto, Huawei rechazó los cargos y sostuvo que carecen de fundamento fáctico y legal. La compañía destacó su absolución de la acusación de organización criminal y afirmó que las imputaciones restantes tampoco tienen sustento jurídico.

En un comunicado, la empresa aseguró que las disputas relacionadas con secretos comerciales señaladas por el Gobierno estadunidense correspondieron a asuntos civiles que fueron resueltos durante las últimas dos décadas.

También afirmó que ningún tribunal la había declarado responsable de apropiación indebida de propiedad intelectual ni le había ordenado pagar indemnizaciones por el robo de secretos comerciales.

Huawei anunció que realizará una revisión minuciosa de los veredictos y que emprenderá todas las acciones legales necesarias para defender sus derechos e intereses.

La compañía agregó que mantiene su compromiso con la integridad empresarial, el respeto a la propiedad intelectual y el cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables.

UN CASO QUE NO FRENÓ LA EXPANSIÓN DE HUAWEI

Las autoridades estadunidenses mantuvieron durante años bajo vigilancia a Huawei, al considerar que sus operaciones representaban un riesgo para la seguridad nacional.

En 2019, el Gobierno de Estados Unidos incluyó a la compañía en una lista negra comercial que restringió su acceso a tecnología estadunidense, una medida que profundizó las tensiones entre Washington y Pekín.

Sin embargo, especialistas han señalado que las restricciones y el proceso judicial no consiguieron frenar el desarrollo de la empresa, que diversificó sus actividades y se consolidó como uno de los actores relevantes en la estrategia de China para impulsar la inteligencia artificial.

El veredicto representa un nuevo capítulo en la prolongada disputa entre Estados Unidos y Huawei, marcada por acusaciones de espionaje, restricciones comerciales y cuestionamientos sobre las prácticas de la compañía en los mercados internacionales.