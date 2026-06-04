Hezbolá rechaza el acuerdo de alto el fuego con Israel y lanza advertencia

Hezbolá comunicó a las autoridades de Líbano que rechaza el acuerdo de alto el fuego anunciado en Washington entre Israel y el gobierno libanés. La decisión fue transmitida al presidente del Parlamento, Nabih Berri, aliado de la organización, quien comparte la misma posición.

El anuncio se produce después de que el jefe de Hezbolá, Naim Qasem, declarara públicamente que el grupo no aceptará una tregua condicionada y que exige un alto el fuego integral acompañado de la retirada israelí del territorio libanés.

El presidente libanés, Joseph Aoun, esperaba la respuesta de Hezbolá al acuerdo alcanzado en la cuarta ronda de negociaciones celebrada en Washington bajo la mediación de Estados Unidos. El pacto contemplaba un alto el fuego condicionado al cese completo de los ataques del grupo chiita, pero la negativa de Hezbolá complica la posibilidad de que se materialice.

Las declaraciones de Naim Qasem

En un mensaje difundido por el canal Al Manar, Qasem afirmó que “el alto el fuego debe ser global y sin libertad de matar para el enemigo en Líbano”. Con estas palabras, dejó claro que el movimiento considera insuficiente el acuerdo alcanzado en Washington, ya que no garantiza la seguridad de las comunidades libanesas.

El líder de Hezbolá, Naim Qasem, declaró que el grupo no aceptará una tregua condicionada y exigió un alto el fuego integral con retirada israelí de territorio libanés. AFP

Qasem también instó al gobierno a detener lo que calificó como “la farsa y humillación llamadas conversaciones directas con Israel”, subrayando que mientras los pueblos libaneses no estén seguros, “los asentamientos del norte de Israel no estarán seguros”.

Para Qasem, una retirada del grupo del sur del país equivaldría a una “rendición y derrota”, por lo que aseguró que “mientras continúe la agresión, la enfrentaremos con toda nuestra fuerza”.

Condiciones del acuerdo

La declaración conjunta emitida tras las conversaciones del miércoles establecía que el alto el fuego estaría condicionado al cese completo de los disparos de Hezbolá y a la evacuación de sus miembros del sector al sur del río Litani, que se encuentra a unos 30 kilómetros al norte de la frontera. Esta condición fue interpretada por Hezbolá como una exigencia inaceptable, ya que implicaría abandonar posiciones estratégicas en el sur del país.

El líder de Hezbolá, Naim Qasem, declaró que el grupo no aceptará una tregua condicionada y exigió un alto el fuego integral con retirada israelí de territorio libanés. AFP

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, respondió que el ejército continuará sus ataques y operaciones terrestres. Katz aseguró que las fuerzas israelíes mantienen la “libertad de acción, con respaldo estadounidense, para atacar en Beirut en respuesta a disparos contra comunidades y territorio israelíes”.

Pese a las negociaciones, Israel no renunciará a su capacidad de respuesta militar y que seguirá actuando contra Hezbolá mientras considere que existe una amenaza.

Con información de AFP.