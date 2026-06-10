Hermano del expresidente Álvaro Uribe se entrega tras condena por liderar grupo paramilitar

El hermano del expresidente colombiano Álvaro Uribe, Santiago Uribe, se entregó a la policía para cumplir una condena de 28 años y tres meses de prisión por conformar un grupo paramilitar en la década de 1990, informó la noche del martes el propio exmandatario.

El ganadero fue condenado en noviembre de 2025 por liderar un escuadrón paramilitar conocido como Los 12 Apóstoles. Sus abogados presentaron recursos ante la Corte Suprema de Justicia, que dejó en firme la sentencia. Esa organización, que operaba en el departamento de Antioquia, es señalada de múltiples asesinatos, incluidos los de personas acusadas de colaborar con las guerrillas y delincuentes comunes.

Álvaro Uribe señaló en su cuenta de X que su hermano se presentó ante una comisaría policial para “cumplir con la orden de captura”. Sin embargo, un encargado del sistema penitenciario dijo a la AFP que aún no ha ingresado oficialmente a prisión, pues no ha sido puesto a disposición del sistema carcelario por parte de la policía.

A partir de testimonios de comandantes paramilitares y otras pruebas, la justicia concluyó que Santiago Uribe tuvo un rol de mando en la agrupación conformada por hacendados, comerciantes y miembros de la fuerza pública.

También fue hallado culpable de participar en el asesinato de un conductor de bus señalado de tener nexos con los rebeldes, como parte de una campaña de terror de estos escuadrones de ultraderecha para diezmar a los grupos insurgentes en colaboración con militares y policías.

El expresidente Álvaro Uribe, que ordenó una ofensiva militar contra las guerrillas durante sus dos mandatos entre 2002 y 2010, ha enfrentado durante años señalamientos de vínculos con el paramilitarismo, acusaciones que siempre ha negado.

En agosto de 2025 fue condenado a ocho años de prisión domiciliaria por sobornar a paramilitares encarcelados para que no lo relacionaran con él. Luego, un tribunal de Bogotá revocó esa condena y el caso quedó en manos de la Corte Suprema, que tiene la última palabra.

Ese largo proceso judicial inició tras denuncias ante el Congreso del senador izquierdista Iván Cepeda, actual candidato presidencial que disputará el balotaje el 21 de junio contra el ultraderechista Abelardo de la Espriella. Uribe anunció su apoyo al opositor luego de la derrota de su candidata en la primera vuelta.

Con información de AFP.