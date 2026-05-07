El 68.5% de los hogares de Venezuela son pobres: estudio

La recuperación económica en Venezuela sigue siendo insuficiente para revertir la pobreza, que llega a 68.5% de los hogares, mientras que se profundiza el deterioro de los servicios públicos y la exclusión escolar, según un estudio presentado este jueves en Caracas.

La economía venezolana atravesó un periodo prolongado de recesión desde 2014 y hasta cerca de 2022, sumado a un proceso de hiperinflación. A pesar de la mejora de estos indicadores, persisten problemas en el acceso a la educación y a la salud, así como a servicios de electricidad y agua potable.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció recientemente un aumento del "ingreso mínimo integral" para los trabajadores a 240 dólares, monto que se encuentra muy por debajo de los casi 700 dólares que cuesta la canasta alimentaria para una familia de cinco personas, según estimaciones privadas.

Rodríguez ocupa la presidencia interina desde enero tras la captura de Nicolás Maduro en un operativo militar estadounidense, y ha llevado a cabo reformas legales que dan paso a privados nacionales y extranjeros en petróleo, gas y minería.

En el caso de la pobreza extrema en el país, el estudio señala una reducción de 11 puntos porcentuales al cerrar 2025 en 31.7%.

Todavía en uno de cada tres hogares, los ingresos son insuficientes para la satisfacción de las necesidades alimentarias", dijo Anitza Freitez, coordinadora de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi).

Los servicios públicos son el dolor de cabeza de los venezolanos. Solo el 10% de los hogares reportó que nunca se va la electricidad. Mientras que el 19% de los hogares disponen de un servicio diario y continuo del servicio de agua.

El estudio resalta que 44% de los estudiantes acuden regularmente a clases. La investigadora acotó que la capital Caracas perdió su "posición privilegiada" como proveedora de servicios educativos a más de la mitad de su población joven.

Freitez afirmó que el empobrecimiento generalizado hizo que muchas familias no pudieran seguir asumiendo los costos de servicios educativos.

Por otra parte, solo 6.6% de los hogares cuenta con un seguro médico.

El estudio indicó que solo 10% de los venezolanos dijo tener planes de regresar al país.

Con información de AFP.