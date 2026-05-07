Texas mantiene vigilancia sobre posibles contagios de hantavirus

Las autoridades sanitarias de Texas confirmaron que mantienen bajo vigilancia a dos residentes del estado que viajaron en el crucero MV Hondius, donde se registró un brote de hantavirus durante su travesía por el Atlántico Sur.

De acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), los pasajeros desembarcaron y regresaron a Estados Unidos antes de que se identificara el brote. El Departamento de Servicios de Salud de Texas contactó a ambos individuos, quienes reportaron no presentar síntomas ni haber tenido contacto con personas enfermas durante el viaje.

Los dos pasajeros aceptaron realizar controles diarios de temperatura y mantener comunicación con las autoridades de salud pública en caso de detectar señales de posible enfermedad. La medida forma parte de los protocolos de vigilancia epidemiológica que buscan prevenir la propagación del virus en territorio estadounidense.

Estos casos se suman a otros tres individuos bajo observación en Georgia, Arizona y California, según reveló el diario The New York Times.

El director de los CDC, Jay Bhattacharya, aseguró que el riesgo para la población estadounidense es “muy bajo”. En un mensaje publicado en X, explicó que el hantavirus “no se transmite por personas sin síntomas” y que el contagio requiere contacto cercano.

Bhattacharya añadió que la agencia comenzó a coordinar acciones con socios nacionales e internacionales “tan pronto” como fue notificada de la situación en el crucero MV Hondius.

OMS coordina traslado de pacientes en el Atlántico

El brote fue detectado a bordo del MV Hondius, que partió de Ushuaia, Argentina, con 147 pasajeros. La embarcación permanece bajo protocolos de aislamiento y evacuación médica, luego de que España aceptara recibirla en las Islas Canarias tras una solicitud de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La OMS coordina actualmente el traslado de pacientes, la cuarentena de pasajeros y posibles planes de repatriación, mientras se distribuyen pruebas de diagnóstico a distintos países para reforzar la detección temprana.

Sobre el hantavirus

El hantavirus es una enfermedad transmitida principalmente por roedores infectados, a través de saliva, orina o excrementos. Puede causar un síndrome respiratorio grave y, en el caso de la variante Andes, se ha documentado la transmisión entre humanos mediante contacto estrecho.

Aunque la tasa de letalidad puede ser elevada, las autoridades sanitarias insisten en que el riesgo de contagio para la población general es bajo, siempre que se mantengan las medidas de vigilancia y aislamiento en los casos sospechosos.