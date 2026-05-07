Israel confirma su primer caso de hantavirus en medio de alerta internacional

El Ministerio de Salud de Israel confirmó el primer caso de hantavirus diagnosticado en el país, en un paciente que presuntamente contrajo la infección durante una estancia en Europa del Este hace varios meses. El caso fue detectado luego de que la persona desarrollara síntomas compatibles con la enfermedad y acudiera a recibir atención médica, según reportaron medios locales como el diario The Jerusalem Post y Maariv.

De acuerdo con la información disponible, las autoridades sanitarias mantienen bajo reserva la identidad del paciente, así como el hospital donde recibe atención. El hombre permanece estable y bajo observación médica, sin necesidad de cuidados intensivos ni aislamiento estricto, mientras especialistas continúan evaluando su evolución clínica.

Israel confirma su primer caso de hantavirus

El diagnóstico fue confirmado mediante una prueba de anticuerpos que detectó exposición al virus y posteriormente con un examen PCR, que permitió identificar el material genético del hantavirus en el organismo del paciente.

El caso ya fue notificado oficialmente al Ministerio de Salud israelí, que inició el seguimiento epidemiológico correspondiente. Aunque se trata del primer diagnóstico confirmado dentro del territorio israelí, no es la primera vez que ciudadanos del país son vinculados con esta enfermedad. Hace aproximadamente una década, varios israelíes fueron investigados por posibles contagios durante viajes realizados a Sudamérica.

Las autoridades aclararon que el paciente habría adquirido una variante europea del hantavirus, distinta a la cepa Andes que actualmente mantiene en alerta internacional a organismos sanitarios tras los casos detectados en el crucero MV Hondius.

La diferencia entre ambas cepas es considerada relevante por especialistas. Mientras la variante sudamericana ha mostrado evidencia limitada de transmisión entre personas, especialmente en contactos estrechos, las cepas europeas y asiáticas suelen transmitirse casi exclusivamente de roedores a humanos.

Expertos sanitarios señalaron que el caso israelí no representa, por ahora, un riesgo de contagio masivo, aunque sí refleja la creciente vigilancia internacional sobre enfermedades infecciosas emergentes.

El hantavirus pertenece a una familia de virus transmitidos principalmente por roedores silvestres infectados. Las personas pueden contagiarse al inhalar partículas contaminadas presentes en la orina, saliva o excrementos de estos animales, especialmente en espacios cerrados o poco ventilados.

Entre los síntomas más frecuentes se encuentran fiebre, dolor muscular, cansancio intenso, dolor de cabeza, náuseas y dificultad respiratoria. En los casos graves, la enfermedad puede evolucionar hacia un síndrome pulmonar severo con insuficiencia respiratoria, lo que puede poner en riesgo la vida del paciente.

Las autoridades sanitarias internacionales señalan que el periodo de incubación puede variar entre una y seis semanas después de la exposición al virus. Actualmente no existe una vacuna específica ni un tratamiento antiviral definitivo contra el hantavirus, por lo que la atención médica se centra en controlar los síntomas y evitar complicaciones.

El caso confirmado en Israel ocurre en un contexto de preocupación internacional por los recientes contagios asociados al crucero MV Hondius, donde se reportaron varios casos sospechosos y fallecimientos vinculados con una variante sudamericana del virus.

Pese a ello, expertos insisten en que las características epidemiológicas de la cepa europea detectada en Israel son distintas y presentan menor riesgo de transmisión interpersonal. Mientras tanto, las autoridades mantienen el monitoreo del paciente y continúan investigando el posible origen exacto de la infección.