Irán presume captura de un dron submarino; interceptado en Ormuz

TEHERÁN.— Los Guardianes de la Revolución de Irán afirmaron que incautaron un submarino estadunidense no tripulado en el estratégico estrecho de Ormuz, que Teherán mantiene bloqueado desde que empezó la guerra en Oriente Medio.

”Las fuerzas navales de la Guardia Revolucionaria capturaron, en la entrada del estrecho de Ormuz, uno de los submarinos no tripulados, inteligentes y más modernos del ejército terrorista estadunidense, en el marco de una compleja operación de inteligencia”, afirmaron los Guardianes en un comunicado difundido por la televisión estatal.

“Este submarino inteligente está equipado con la tecnología más avanzada del mundo en el ámbito submarino y fue entregado a la flota del ejército terrorista estadunidense en 2025”, añadió el comunicado.

Medios iraníes informaron que las principales capacidades del vehículo submarino no tripulado incluían “reconocimiento y vigilancia submarinos, cartografía del lecho marino, detección de minas e inspección de cables y tuberías submarinos”.

Su diseño, de acuerdo con el fabricante de este modelo de submarino autónomo tipo Dive-LD, la empresa Anduril, está pensado para que de forma independiente pueda llevar a cabo misiones de larga duración en aguas profundas, pudiendo operar bajo el agua hasta diez días, alcanzando profundidades de hasta 6 mil metros.

“El golfo Pérsico pertenece a nuestra juventud tecnológica. Volved a la Bahía de Cochinos”, declaró el portavoz de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, Sardar Mohamadi, en alusión al enclave ubicado en el suroeste de Cuba donde desembarcaron en 1961 tropas estadunidenses en aras de derrocar, de forma fallida, a Fidel Castro.

Los Guardianes de la Revolución además anunciaron un ataque contra una base estadunidense en Jordania y amenazaron a buques petroleros en Kuwait y Bahréin.