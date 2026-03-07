Trump dice que EU puede ganar la guerra contra Irán sin apoyo militar del Reino Unido

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el sábado que el Reino Unido está “considerando seriamente” enviar dos portaaviones al Oriente Medio, aunque insistió en que Washington ya no necesita ese apoyo militar para ganar la guerra contra Irán.

En un mensaje publicado en su red social Truth Social, el mandatario estadunidense dejó entrever tensiones con Londres y criticó lo que considera una reacción tardía del gobierno británico.

El Reino Unido, nuestro antiguo gran aliado, quizás el más grande de todos, finalmente está considerando seriamente enviar dos portaaviones a Oriente Medio", escribió Trump.

El presidente añadió: "No pasa nada, primer ministro Starmer, ya no los necesitamos, pero lo recordaremos. ¡No necesitamos a gente que se una a las guerras cuando ya las hemos ganado!".

Las declaraciones reflejan un nuevo episodio de fricción con el primer ministro británico, Keir Starmer, a quien Trump ha criticado en repetidas ocasiones desde el inicio del conflicto. El mandatario estadunidense ha insinuado que la relación histórica entre ambos países se ha deteriorado después de que Londres inicialmente bloqueara el uso de bases militares británicas para operaciones estadunidenses contra Irán.

Trump afirmó incluso que “recordará” la falta de apoyo británico durante el conflicto, subrayando el tono cada vez más áspero entre dos de los aliados militares tradicionales de Occidente.

Reino Unido estudia desplegar el HMS Prince of Wales

Las declaraciones del presidente se produjeron después de que el Ministerio de Defensa británico confirmara que se están realizando preparativos para un posible despliegue del portaaviones HMS Prince of Wales en la región.

La embarcación se encuentra actualmente en el puerto de Portsmouth, en el sur de Inglaterra, y según autoridades británicas mantiene un alto nivel de preparación operativa.

El HMS Prince of Wales siempre ha estado en un nivel de preparación muy alto y estamos reforzando aún más la preparación del portaviones, reduciendo el tiempo que le haría falta para zarpar en caso de despliegue", declaró un portavoz del Ministerio de Defensa.

Sin embargo, un funcionario británico señaló que aún no se ha tomado una decisión definitiva sobre el envío del buque al Oriente Medio.

El mensaje de Trump fue publicado poco después de que el mandatario asistiera en la Base de la Fuerza Aérea Dover, en el estado de Delaware, a un acto de repatriación de seis soldados estadounidenses muertos durante la guerra contra Irán.

El presidente también ha intensificado sus críticas hacia Londres en los últimos días, calificando al Reino Unido de “muy poco cooperativo” en el contexto de la ofensiva estadunidense e israelí contra Irán. En otra declaración reciente, Trump se burló del liderazgo de Starmer al afirmar que “no es Winston Churchill con quien estamos tratando”.

Inicialmente, el gobierno británico había rechazado cualquier participación directa en el conflicto. No obstante, posteriormente autorizó el uso de dos bases militares por parte de Estados Unidos, aunque aclaró que sería con un “propósito defensivo específico y limitado”.

Con información de AFP.