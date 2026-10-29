La guerra contra Irán cuesta más de 200 millones de dólares diarios al Pentágono

La guerra estadunidense contra Irán ha costado al Pentágono de más de 200 millones de dólares diarios, de acuerdo con nuevas cifras divulgadas al rebasar la barrera de los ocho meses de conflicto.

El costo de la guerra para las fuerzas armadas estadunidenses fue de 41 mil cien millones de dólares hasta el 16 de octubre, la actualización más reciente, cuando transcurrían 229 días de enfrentamientos y periodos de distensión.

Ese costo incluye avituallamientos, movilizaciones y despliegues, y destrucción, pero deja por fuera otros costos como las alzas de combustibles y fertilizantes y su impacto en las cadenas de producción y suministro.

El Pentágono informó que gastó más de 29 mil millones de dólares en la reposición de municiones, del tipo de interceptores de defensa aérea y proyectiles.

Además, el ejército destinó seis mil cien millones de dólares adicionales a la reposición de equipos.

El conflicto ha llevado a una importante reducción de misiles críticos, que el ejército estadounidense necesita en otras partes del mundo.

El Pentágono ha agotado aproximadamente el 65 por ciento de sus reservas de interceptores de misiles Patriot. Tomará costo adicional y tiempo considerable reponer esa balística.

La Fuerza Aérea reporta las mayores pérdidas, que ascienden a siete mil 600 millones de dólares desde que comenzaron los combates, por la destrucción de bases en Medio Oriente, que han sido blancos de oleadas de drones iraníes.

El Pentágono también ha tenido que gastar en movilizar a 50 mil tropas. Han perecido 21 militares estadunidenses y otros 865 resultaron heridos en esos ocho meses.

El Departamento de Guerra, antes Departamento de Defensa, tendrá gastos adicionales al reponer armamento, instalaciones y equipos cuando termine la guerra.