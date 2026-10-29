Retiran más de 718 mil kilos de salchichas, jamón y tocino por riesgos a la salud

Las autoridades sanitarias de Estados Unidos ordenaron el retiro de más de 718 mil kilos de salchichas, jamones, tocino y carnes frías de la empresa Kayem Foods, debido a irregularidades en las temperaturas de almacenamiento que podrían comprometer la seguridad de los alimentos.

De acuerdo con el Servicio de Inocuidad e Inspección de los Alimentos (FSIS), organismo del Departamento de Agricultura, la medida se anunció el 17 de octubre y abarca unos 718 mil 676 kilos, equivalentes a 1 millón 584 mil libras, de productos listos para consumir, distribuidos en tiendas y servicios de comida de todo el país y en Hong Kong.

Las autoridades clasificaron el retiro como Clase I, la categoría de mayor riesgo sanitario, porque existe una probabilidad razonable de que el consumo de los productos provoque consecuencias graves para la salud e incluso la muerte. Hasta el momento, el FSIS no ha confirmado enfermedades relacionadas con estos alimentos.

Qué productos y marcas están en la lista

El retiro involucra productos elaborados entre el 31 de marzo y el 7 de octubre, comercializados bajo varias marcas, entre ellas Kayem, Al Fresco, Triple M, McKenzie, Jordan's, Essem y Genoa.

Entre los alimentos afectados figuran salchichas de res, cerdo y pollo, hot dogs, tocino ahumado, jamones, pechugas de pavo, carne de res ahumada y otros embutidos listos para comer. Kayem Foods, con sede en Chelsea, Massachusetts, concentra una parte importante de los productos retirados.

No todos los productos de estas marcas están afectados. Los consumidores deben revisar el nombre y la presentación del producto, su código UPC y los números de establecimiento dentro del sello de inspección del USDA: EST. M/P 7839, EST. P 20935A y EST. M 9520.

El FSIS publicó la lista completa de artículos, que supera los cien productos, y la empresa dispone de un documento de nueve páginas con todos los incluidos en el retiro. Los consumidores pueden consultarlo antes de desechar cualquier alimento.

Una falla de refrigeración detrás del retiro

La investigación comenzó el 1 de octubre, cuando un cliente minorista reportó que recibió productos con una temperatura superior a la adecuada para su conservación.

Tras revisar sus instalaciones, Kayem Foods identificó que una falla en el sistema de enfriamiento de uno de sus depósitos provocó desviaciones de temperatura en una cámara donde permanecían almacenados alimentos listos para consumir.

Las carnes listas para comer expuestas a temperaturas inadecuadas pueden favorecer el crecimiento de bacterias como la Listeria, según el medio Medical Daily. Sin embargo, no se ha confirmado la presencia de una bacteria específica y ningún producto ha dado positivo a patógenos.

La empresa informó que corrigió el problema y comenzó a contactar a sus distribuidores para retirar los productos, una medida que describió como precaución.

El FSIS recomendó a los consumidores no comer los productos incluidos en la alerta, incluso cuando presenten una apariencia y olor normales, porque estas características no garantizan que sean seguros. El organismo advirtió que algunos artículos podrían estar todavía en refrigeradores domésticos.

Quienes tengan alguno de los productos deben desecharlo o devolverlo al establecimiento donde lo compraron. Las personas preocupadas por una posible enfermedad deben consultar a un profesional de la salud.