Guatemala admite que pidió apoyo a EU contra narco; Arévalo aclara acuerdos

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, aseguró que su país solicitó apoyo a Estados Unidos en el combate al narcotráfico, pero descartó haber autorizado que el ejército norteamericano ataque en su territorio.

“Lo que hemos hecho es solicitar al Gobierno de los Estados Unidos la cooperación para apoyar estas operaciones lideradas por las fuerzas de seguridad de Guatemala, en el marco del interés que tiene Estados Unidos para combatir las redes del narcotráfico”, declaró Arévalo ante medios de comunicación.

El gobernante resaltó que dicha solicitud fue enviada por el ministro de la Defensa Nacional, Henry Sáenz, la cual aún no ha sido respondida por las autoridades estadunidenses.

Posteriormente, el gobierno de Guatemala difundió en X la misiva, dirigida al secretario de Guerra estadunidense, Pete Hegseth, al que expresaba su deseo de “liderar, con la asistencia de los Estados Unidos de América, operaciones militares activas para combatir organizaciones terroristas señaladas por los Estados Unidos dentro del país de Guatemala”.

“De conformidad con los acuerdos y arreglos bilaterales existentes, las operaciones militares combinadas lideradas por Guatemala profundizarán los intereses bilaterales en derrotar a las organizaciones terroristas y avanzar en la seguridad regional y hemisférica”, agrega el documento.

El mandatario izquierdista destacó que esta solicitud no incluye operativos militares extranjeros en el territorio nacional, solo incluye apoyo en capacitaciones para el personal de las fuerzas castrenses del país, explicó la presidencia del país centroamericano.

“La solicitud es para el apoyo en la lucha contra el narcotráfico para acceso de capacitaciones, entrenamiento, asesoría y apoyo en planificación en operación estratégica y el intercambio de investigación e inteligencia en contra del narcotráfico”, explicó.

El Congreso debe aprobar, con las dos terceras partes, todo paso de ejércitos y operaciones militares donde los ejércitos extranjeros estén en el país en ese tipo de actividades, afirmó.

Esta fue la respuesta de Arévalo, luego de que ayer por la mañana el periódico The New York Times publicó que Guatemala había aceptado llevar a cabo ataques conjuntos con el ejército de Estados Unidos dentro de su territorio.

Lo cual fue rechazado por el gobierno guatemalteco.

“No existe ningún acuerdo que autorice operaciones militares extranjeras por ningún país en territorio nacional”, explicó el gobierno de Guatemala en un comunicado.

Por su parte, el periódico español El País detalló que la Unión Americana presiona a Guatemala e incluso ofreció hacer dos bombardeos y transmitirlos en televisión.

“Desde hace dos meses están ejerciendo una gran presión; lo que nos ofrecieron es seleccionar uno o dos lugares para hacer bombardeos y televisarlo todo. Pero hemos sido claros en que eso no va a pasar. No puede operar una fuerza militar estadunidense en el país, simplemente porque es inconstitucional”, afirmó el diario.

Esto coincide con que el Ejército de Guatemala anunció el pasado miércoles el desmantelamiento de un inmueble presuntamente utilizado como narcolaboratorio.

Como parte de la operación Cinturón de Fuego, los militares centroamericanos llevaron a cabo las labores con las fuerzas de seguridad civiles.

El dato

Colaboración

· El gobierno de Estados Unidos ofrece apoyo en la capacitación de militares.

· Guatemala negó que existan acuerdos que hayan aprobado un bombardeo en su territorio contra el crimen organizado.

· El gabinete de Arévalo espera respuesta de la Casa Blanca.