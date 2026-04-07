Grupo proiraní anuncia liberación de periodista estadounidense en Bagdad

El grupo proiraní Kataib Hizbulá anunció este martes que liberó a la periodista estadounidense Shelly Kittleson, quien había sido secuestrada hace una semana en Bagdad por miembros de la organización. La captura se produjo a plena luz del día y generó preocupación internacional por la seguridad de los profesionales de prensa en Irak.

En un comunicado difundido a través de su canal de Telegram, el portavoz y responsable de seguridad del grupo, Abu Mujahid al Aasaf, explicó que la decisión de liberar a Kittleson se tomó “en reconocimiento a la postura patriótica del primer ministro saliente, Mohamed Shia al Sudani”.

Condiciones impuestas

El grupo precisó que la periodista será liberada con la condición de que abandone Irak de inmediato. Al Aasaf advirtió que esta iniciativa no se repetirá en los próximos días, ya que Kataib Hizbulá se encuentra en un “estado de guerra librada por el enemigo sionista-estadounidense contra el islam”.

Cómo fue el secuestro

Shelly Kittleson, corresponsal especializada en temas de Oriente Medio, se encontraba en Bagdad realizando labores periodísticas cuando fue interceptada por un grupo armado.

El ataque ocurrió en el distrito de Karrada, una zona céntrica de la capital iraquí, reconocida por su actividad comercial y hotelera. Según los reportes, la periodista fue obligada a subir a un vehículo frente a testigos, lo que generó alarma inmediata en la comunidad internacional.

El Ministerio del Interior de Irak confirmó el secuestro y señaló que se trató de un operativo rápido y violento. El hecho se produjo cerca del hotel Palestine, un lugar emblemático para corresponsales extranjeros, lo que refuerza la hipótesis de que el ataque fue planeado para enviar un mensaje político.

Reacción oficial en Irak

Las autoridades iraquíes informaron que se desplegó un operativo de búsqueda en Bagdad y sus alrededores. El gobierno aseguró que se está trabajando en coordinación con agencias internacionales para localizar a la periodista y garantizar su liberación.