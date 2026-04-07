Presidente de Irán afirma que millones están dispuestos a morir por su país

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, aseguró este martes que más de 14 millones de iraníes se han inscrito para “sacrificar sus vidas en defensa del país persa”.

En un mensaje publicado en la red X, el mandatario escribió: “Hasta ahora, más de 14 millones de iraníes orgullosos se han inscrito para sacrificar sus vidas en defensa del país persa. Yo también he estado, estoy y seguiré estando dispuesto a dar mi vida por Irán”.

La declaración se produce en un contexto de máxima tensión, después de las amenazas del presidente estadounidense Donald Trump, quien advirtió que “esta noche morirá toda una civilización” si Teherán no cumple con el ultimátum para reabrir el estratégico estrecho de Ormuz.

Trump presiona a Irán

Trump fijó como plazo las 20:00 horas de Washington para que Irán desbloquee el paso marítimo, vital para el comercio mundial de petróleo y mercancías. El cierre del estrecho fue una represalia de Teherán por la guerra que enfrenta a Estados Unidos e Israel contra la república islámica.

El mandatario estadounidense afirmó que el objetivo es poner fin a “47 años de extorsión, corrupción y muerte”, en referencia al tiempo transcurrido desde la instauración de la República Islámica en 1979.

Cadenas humanas en Irán contra amenazas de Trump

Miles de ciudadanos iraníes se movilizaron este martes formando cadenas humanas en torno a centrales eléctricas y puentes en distintas ciudades del país, en rechazo a las amenazas del presidente estadounidense Donald Trump, quien advirtió que atacaría infraestructuras vitales si Teherán no reabre el estrecho de Ormuz.

En Teherán, cientos de manifestantes se concentraron frente a la central eléctrica de Damavand, la más grande del país, portando banderas nacionales y consignas contra Estados Unidos. Las imágenes difundidas por la televisión estatal mostraron a los participantes condenando las advertencias de Trump y calificando cualquier ataque contra instalaciones energéticas como un crimen de guerra.

En la ciudad occidental de Kermanshah, un grupo de manifestantes se reunió frente a la planta eléctrica de Bisotun. Allí portaron fotografías del fallecido líder supremo Alí Jameneí y de su sucesor, su hijo Mojtaba Jameneí, denunciando que las amenazas estadounidenses buscan desestabilizar al país y vulnerar su soberanía. La agencia iraní Mehr informó que los participantes insistieron en que atacar infraestructuras eléctricas constituye una violación del derecho internacional.