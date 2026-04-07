Pakistán pide prórroga al ultimátum de Trump sobre Irán

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, pidió este miércoles al presidente estadounidense Donald Trump que prorrogue por dos semanas el ultimátum impuesto a Irán para reabrir el estrecho de Ormuz. La petición se produce pocas horas antes de que expire el plazo fijado por Washington, previsto para la medianoche GMT.

En un mensaje publicado en la red X, Sharif afirmó: “Los esfuerzos diplomáticos para lograr una solución pacífica a la guerra en curso en Oriente Medio avanzan de forma constante, enérgica y decidida, con la posibilidad de dar lugar a resultados sustanciales en un futuro próximo”.

El mandatario paquistaní subrayó que para que la diplomacia siga su curso es necesario ampliar el plazo de negociación: “Insto al presidente Trump a que amplíe el plazo dos semanas”. Además, pidió a Irán que abra el paso estratégico “durante un periodo de dos semanas como gesto de buena voluntad”.

Pakistán se ha convertido en un mediador clave en la guerra de Oriente Medio, intentando equilibrar su relación con Estados Unidos y su influencia en el mundo musulmán.

Trump advierte que “una civilización entera morirá” si Irán no acata ultimátum

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó este martes una advertencia de gran impacto geopolítico al afirmar que “una civilización entera morirá” en Irán si el régimen no responde a su ultimátum. La declaración, publicada en Truth Social, se produce en un contexto de escalada militar sin precedentes en Medio Oriente.

Trump responsabilizó al gobierno iraní de décadas de “extorsión, corrupción y muerte” y calificó el momento actual como “uno de los más importantes en la historia del mundo”. El mandatario sugirió que, de no alcanzarse un cambio de régimen, podría producirse una destrucción total acompañada de una transformación política radical.

Ataques contra infraestructura iraní

Mientras se intensificaba el discurso político, diversos puntos estratégicos de Irán fueron blanco de ataques militares:

En Kashan , un bombardeo contra el puente ferroviario de Yahya Abad dejó al menos dos muertos y tres heridos, según la agencia oficial IRNA .

En la provincia de Qom , un puente clave para las comunicaciones fue impactado, afectando el tránsito hacia Teherán.

Al norte del país, un ataque aéreo obligó al cierre de la autopista estratégica que conecta

Tabriz con Teherán , dañando un puente elevado crucial para el comercio regional.

, dañando un puente elevado crucial para el comercio regional. En la isla de Kharg , principal centro de exportación de crudo, instalaciones energéticas fueron alcanzadas, afectando la capacidad logística y energética del país.

El estrecho de Ormuz como eje del conflicto

El estrecho de Ormuz, vital para el comercio global de petróleo, se ha convertido en el epicentro de la crisis. Trump advirtió que, si fracasan las negociaciones indirectas con Irán, mediadas por Pakistán, Estados Unidos podría lanzar una operación militar para asegurar el paso marítimo.

Incluso sugirió la posibilidad de imponer peajes a buques petroleros internacionales, presentándolo como una supuesta victoria militar estadounidense.

Con información de AFP.