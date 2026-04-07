Trump asegura que sostiene “negociaciones intensas con Irán” a horas de que se venza su ultimátum

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes que su gobierno mantiene “intensas negociaciones” con Irán, a pocas horas de que venza el plazo fijado por Washington para alcanzar un acuerdo en torno al estrecho de Ormuz, en medio de crecientes tensiones internacionales.

“No puedo dar detalles, porque en este momento estamos en intensas negociaciones”.

La declaración fue realizada en entrevista con la cadena Fox News, donde el mandatario evitó precisar el estado de las conversaciones o su postura ante el aparente estancamiento. El plazo impuesto por la Casa Blanca ha incrementado la incertidumbre sobre una posible escalada del conflicto.

Guerra en Irán no cede

El contexto de estas negociaciones se remonta a años de fricciones entre Estados Unidos e Irán, particularmente en torno al programa nuclear iraní y el control de rutas estratégicas como el estrecho de Ormuz, por donde transita una parte significativa del suministro mundial de petróleo.

En este escenario, la administración de Trump ha endurecido su discurso en los últimos días. A través de su red Truth Social, el presidente advirtió sobre consecuencias extremas si Irán no accede a las condiciones planteadas por Washington.

“Esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás”, dijo Trump. “No quiero que eso suceda, pero es probable que ocurra”.

Estas declaraciones provocaron preocupación entre líderes internacionales y en la población iraní, donde se reporta un ambiente de incertidumbre ante la posibilidad de ataques contra infraestructura clave, como plantas eléctricas.

A pesar de la retórica, la Casa Blanca rechazó versiones sobre un posible uso de armas nucleares. La cuenta oficial de la administración, Rapid Response 47, desmintió publicaciones en redes sociales que sugerían que el vicepresidente JD Vance habría insinuado esa posibilidad.

El gobierno estadounidense insistió en que, aunque se mantiene la presión sobre Teherán, las negociaciones continúan abiertas y no se ha tomado una decisión definitiva sobre acciones militares de gran escala.

En paralelo, organismos internacionales y diversos gobiernos han llamado a la contención, ante el riesgo de que una confrontación directa afecte la estabilidad regional y los mercados energéticos globales.

En Irán, la población enfrenta el ultimátum con inquietud, mientras las autoridades no han confirmado públicamente si aceptarán las condiciones impuestas por Washington antes de la hora límite establecida en la capital estadounidense.

El desenlace de estas negociaciones podría definir el rumbo inmediato de la relación bilateral y determinar si la crisis evoluciona hacia un acuerdo diplomático o hacia un conflicto de mayor magnitud, con implicaciones globales.