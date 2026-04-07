¿EU destruye sus propios aviones? El polémico Protocolo Hannibal que se usó en Irán

El rescate de un piloto estadounidense tras el derribo de un caza F-15 en territorio iraní ha revelado detalles de una operación militar de alto riesgo, marcada por la urgencia, la presión del enemigo y decisiones estratégicas que siguen generando controversia.

El operativo se activó luego de que uno de los dos tripulantes permaneciera desaparecido durante horas en una zona montañosa del sur de Irán, bajo control hostil. Mientras uno fue rescatado poco después del incidente, el segundo obligó a desplegar una misión de búsqueda y rescate en combate (CSAR), considerada entre las más complejas en escenarios de guerra.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó la operación como excepcional por su dificultad y condiciones.

Hemos rescatado al gravemente herido, y realmente valiente, miembro del F-15 de las profundidades de las montañas de Irán”.

El mandatario también subrayó que el militar permaneció cerca de siete horas en territorio enemigo antes de ser localizado y evacuado.

¿Rescate pírrico? Protoco lo Hannibal

El operativo se desarrolló en condiciones poco habituales. Según lo revelado, la misión se ejecutó a plena luz del día, lo que incrementó significativamente el riesgo para las fuerzas desplegadas, al quedar más expuestas a sistemas de detección y ataque.

Para la operación, el Pentágono movilizó aviones C-130, helicópteros de rescate y múltiples aeronaves que volaron a baja altitud para evitar radares. Estas maniobras implicaron un alto nivel de coordinación, así como la posibilidad constante de ser derribados.

La presión también provenía del lado iraní. Medios estatales informaron que se ofrecía una recompensa por localizar al piloto desaparecido, lo que aceleró la carrera por encontrarlo primero.

El rescate, finalmente exitoso, dejó al descubierto la vulnerabilidad de las operaciones aéreas de Estados Unidos en la guerra.

Tras la operación, surgieron versiones sobre la posible aplicación del llamado “Protocolo Hannibal”, una controvertida directriz militar asociada históricamente a Fuerzas de Defensa de Israel.

Este protocolo establece que, en situaciones extremas, es preferible destruir equipos militares —e incluso poner en riesgo a soldados heridos— antes de permitir su captura, con el objetivo de evitar la obtención de información sensible por parte del enemigo.

Imágenes difundidas por medios iraníes muestran restos calcinados de aeronaves estadounidenses, incluyendo presuntamente aviones C-130 y helicópteros Black Hawk, abandonados tras sufrir daños durante la misión.

De acuerdo con reportes preliminares, estas unidades habrían sido destruidas deliberadamente por las propias fuerzas estadounidenses para impedir que fueran capturadas y analizadas.

Sin embargo, hasta el momento, no existe confirmación oficial de que dicho protocolo haya sido aplicado en esta operación.

La posibilidad de su uso reaviva el debate sobre los límites éticos en la guerra, especialmente cuando las decisiones militares implican riesgos directos para el propio personal.

El rescate del piloto, aunque exitoso, deja abiertas preguntas sobre los costos reales de este tipo de operaciones y las estrategias empleadas en escenarios de alta tensión como el actual conflicto con Irán.