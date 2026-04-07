Adolescente mata a su profesora de literatura en colegio de Rusia

Una profesora de 55 años falleció este martes en un hospital de la región rusa de Perm, después de haber sido atacada por un alumno de 17 años en la ciudad de Dobrianka, ubicada a 53 kilómetros al norte de la capital regional.

El ataque ocurrió alrededor de las 06:00 horas (hora de Moscú) en plena vía pública. La víctima, identificada como Olesya Baguta, docente de lengua y literatura rusa en la Escuela Nº5 de Dobrianka, ingresó en estado crítico y no pudo ser salvada pese a los esfuerzos médicos.

El adolescente fue detenido de inmediato y acusado de homicidio. Según testigos, el ataque se habría originado en una disputa prolongada entre la profesora y el alumno, lo que apunta a una posible venganza personal.

El gobernador de Perm, Dmitri Majonin, confirmó el fallecimiento de Baguta y expresó sus condolencias a la comunidad educativa y a la familia de la víctima. La noticia fue difundida por la agencia estatal TASS, que subrayó la gravedad del hecho en el contexto de la creciente violencia en instituciones educativas rusas.

Ola de violencia en escuelas rusas

El caso se suma a una preocupante tendencia de ataques en colegios, universidades y academias en Rusia. A mediados de febrero, el Ministerio del Interior informó que en lo que va de 2026 se habían registrado 21 ataques contra centros educativos, cifra que iguala el total de incidentes ocurridos durante todo 2025.

Las autoridades rusas han atribuido estos sucesos a la supuesta influencia de la inteligencia ucraniana, aunque especialistas advierten que las causas de la radicalización juvenil podrían estar relacionadas con la guerra en curso, el aumento del discurso xenófobo y el aislamiento social que afecta a las nuevas generaciones en el país.

La muerte de Olesya Baguta pone de relieve la vulnerabilidad de los docentes frente a un fenómeno de violencia escolar que se expande en Rusia. El hecho también reabre el debate sobre la necesidad de reforzar la seguridad en los centros educativos y de atender las causas profundas de la radicalización juvenil.

Situación actual de la juventud rusa

El Instituto Nacional de Estadística de Rusia estima que los jóvenes representan una cuarta parte de la población. Sin embargo, informes oficiales señalan que este sector enfrenta altos niveles de estrés, ansiedad y depresión, vinculados a la precariedad económica, la migración interna y la incertidumbre política.

El gobierno ruso ha admitido que la salud mental juvenil es un desafío estructural. Las políticas públicas han intentado responder con programas de apoyo psicológico en escuelas y universidades, pero la cobertura sigue siendo limitada, especialmente en regiones rurales y alejadas de Moscú.

El Kremlin ha impulsado programas de asistencia psicológica gratuita en universidades y centros comunitarios, además de campañas de sensibilización para reducir el estigma. También se han creado líneas telefónicas de emergencia para jóvenes en crisis. Sin embargo, organizaciones internacionales señalan que estas medidas son insuficientes frente a la magnitud del problema.

La ONU y Human Rights Watch han advertido que Rusia necesita mayor inversión en salud mental, formación de especialistas y políticas que aborden las causas estructurales, como la pobreza y la violencia social.