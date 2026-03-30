Grupo criminal asesina a 70 en Haití

Al menos 70 personas murieron y 30 resultaron heridas durante un ataque en la región agrícola de Artibonite, considerada el granero de Haití, informó el lunes un grupo de derechos humanos, una cifra considerablemente superior a las estimaciones oficiales.

El balance facilitado por el grupo Colectivo de Defensa delos Derechos Humanos rebasó con creces las cifras proporcionadas anteriormente por ⁠las autoridades. La policía informó inicialmente de 16 ⁠muertos y 10 heridos, mientras que un informe preliminar de protección civil sugería que habían fallecido 17personas y que 19 habían resultado lesionadas.

Un portavoz del secretario general de la ONU declaró a los periodistas durante una rueda de prensa que condenaba enérgicamente el ataque perpetrado por una banda, en el que las estimaciones del número de víctimas mortales ⁠oscilaban entre 10 y 80 personas.

El portavoz señaló que la violencia ponía de relieve la gravedad de la situación de seguridad en el país e instó a que se llevara a cabo una investigación exhaustiva.

El Colectivo de Defensa de los Derechos Humanos afirmó que la "masacre" había obligado a casi seis mil personas a huir de sus hogares.

"La falta ⁠de respuesta por ⁠parte de las fuerzas de seguridady el abandono de Artibonite ⁠a merced de los ⁠grupos armadosdemuestran una total abdicación de responsabilidad por parte delas autoridades", ​declaró la organización en ​un comunicado.

Miembros armados de la banda criminal Gran Grif atacaron la zona de Jean-Denis en la madrugada del domingo, según informaron las autoridades locales de protección civil.

El ataque se produjo tras los informes de las Naciones Unidas de que más de do mil personas habían sido desplazadas recientemente por incursiones armadas en la cercana Verrettes, lo que provocó que los residentes de Petite-Riviere huyeran de sus hogares.

El departamento de Artibonite, una zona agrícola clave, ha sido escenario de algunos de los peores episodios de violencia en Haití a medida que el conflicto entre bandas se extiende más allá de la capital, Puerto Príncipe. En marzo, Estados Unidos ofreció una recompensa de hasta 3millones de dólares por información sobre las actividades financieras de los grupos Gran Grif y Viv Ansanm, que representan coaliciones de cientos de bandas. Washington ha designado como organizaciones terroristas a ambos.

Las fuerzas de seguridad haitianas, con el apoyo de una misión internacional respaldada por la ONU y una empresa militar privada estadunidense, han intensificado las operaciones contra las bandas que controlan la mayor parte de la capital. Sin embargo, las autoridades aún no han detenido a ningún líder importante. Más de un millón de personas se han visto desplazadas por el conflicto, lo que ha agravado la inseguridad alimentaria.

Además, se ha informado de cerca de 20 mil fallecidos en Haití desde 2021, mientras el número de víctimas mortales aumentaba cada año.