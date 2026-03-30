Buque petrolero ruso llega a Cuba; Moscú ratifica apoyo a la isla

Rusia anunció la llegada de un buque petrolero con 100 mil toneladas métricas de crudo a Cuba, en un intento por garantizar el suministro energético a la isla, pese al bloqueo impulsado por Estados Unidos.

El buque Anatoly Kolodkin se encuentra a la espera de descargar en el puerto de Matanzas, según informó el Ministerio de Transporte ruso. Este envío ocurre en un contexto crítico, ya que Cuba no había recibido ningún petrolero en los últimos tres meses.

Rusia respalda a Cuba ante crisis energética

El Kremlin aseguró que continuará apoyando a Cuba en medio de su crisis energética. El portavoz Dmitry Peskov indicó que Rusia considera un deber ayudar a sus “amigos”, incluso tras haber abordado el tema con autoridades estadunidenses.

“En la situación desesperada en la que se encuentran ahora los cubanos, no podemos permanecer indiferentes”, afirmó.

Asimismo, dejó abierta la posibilidad de nuevos envíos de petróleo hacia la isla.

EU presiona a Cuba

Estados Unidos cortó las exportaciones de petróleo desde Venezuela hacia Cuba tras haber derrocado al presidente Nicolás Maduro el pasado 3 de enero durante una incursión militar mediante la cual fue detenido y trasladado a la nación norteamericana donde permanece detenido acusado de narcotráfico. Además, el presidente Donald Trump había amenazado con imponer aranceles a cualquier país que suministrara crudo a la isla.

El domingo, Trump dio señales de moderación al expresar comprensión por la necesidad energética del pueblo cubano, pero este lunes la Casa Blanca aseguró que no ha modificado la política estadunidense hacia Cuba , a pesar de haber permitido que un petrolero ruso sujeto a sanciones suministre combustible a la isla por razones humanitarias, y señaló que este tipo de decisiones se tomarían caso por caso.

Apagones y riesgos para la salud en Cuba

La falta de combustible ha provocado una crisis energética en Cuba, generando apagones en todo el país, que cuenta con una población de aproximadamente 10 millones de habitantes. De acuerdo con autoridades sanitarias, esta situación ha incrementado el riesgo de mortalidad en pacientes con cáncer, especialmente en niños.

Desde la revolución de 1959, Cuba ha dependido del suministro externo de petróleo, inicialmente de la Unión Soviética. Actualmente, la isla necesita importar combustible y diésel para la generación de electricidad.

Según datos de seguimiento marítimo, el petrolero ruso zarpó el 8 de marzo desde el puerto de Primorsk, en el mar Báltico, y actualmente navega a lo largo de la costa norte de Cuba.

Con información de Reuters

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