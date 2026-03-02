¿De cuánto es el arsenal nuclear de Francia? Macron anuncia un aumento 'esencial'

Emmanuel Macron anunció que Francia incrementará su arsenal nuclear. Desde la base de submarinos de Île Longue, en Bretaña, dijo que está por iniciar una era de ‘endurecimiento’ en la disuasión europea frente a la inestabilidad en Oriente Medio y el colapso de los tratados de control de armas.

He ordenado un aumento del número de ojivas nucleares; debemos reforzar nuestra disuasión nuclear ante múltiples amenazas, y debemos considerar nuestra estrategia de disuasión en lo más profundo del continente europeo", declaró Macron ante la cúpula militar francesa este lunes 2 de marzo.

El mandatario subrayó que el riesgo de que los conflictos convencionales crucen el umbral nuclear es hoy más alto que en cualquier momento desde la Guerra Fría.

Estamos viviendo un periodo de agitación geopolítica plagado de riesgos, una modernización de nuestro arsenal es esencial”, dijo.

Macron visitó la base de submarinos de Île Longue, en Bretaña. AFP

¿Por qué Francia aumentará su arsenal nuclear?

La decisión del Elíseo responde a tres factores críticos que han convergido en este inicio de 2026:

ataques directos de Irán contra Israel y la respuesta de la coalición internacional, Francia busca asegurar su autonomía estratégica. La capacidad de Irán para atacar ‘en origen’ ha forzado a las potencias europeas a fortalecer sus defensas más extremas. La escalada en Oriente Medio : Tras loscontra Israel y la respuesta de la coalición internacional, Francia busca asegurar su autonomía estratégica. La capacidad de Irán paraha forzado a las potencias europeas a fortalecer sus defensas más extremas. El vacío de los tratados: El pasado 5 de febrero expiró el tratado New START entre Rusia y Estados Unidos sin que se lograra una prórroga. Esto ha dejado al mundo por primera vez en casi 50 años sin límites legales al número de ojivas nucleares de las dos grandes superpotencias. Francia quedó como la única potencia nuclear de la Unión Europea. Ante las dudas sobre la persistencia del ‘paraguas nuclear’ estadounidense, Macron busca posicionar la ‘Force de Frappe’ como el garante último de la seguridad del continente. Liderazgo europeo: Tras el Brexit,quedó como lade la. Ante las dudas sobre la persistencia del ‘’ estadounidense, Macron busca posicionar la ‘Force de Frappe’ como el garante último de la seguridad del continente.

Macron aumentará el poder y capacidad de la llamada ‘Force de Frappe’ AFP

¿De cuánto es el arsenal nuclear de Francia actualmente?

Hasta hoy, Francia se regía por el principio de ‘suficiencia estricta’, manteniendo su arsenal por debajo de las 300 unidades. Según el último informe del SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute), el arsenal francés cuenta actualmente con 290 ojivas nucleares.

Este arsenal está diseñado exclusivamente para la disuasión y se despliega de la siguiente manera:

Fuerza Estratégica Oceánica (FOST): Es el pilar de la disuasión. Francia mantiene cuatro submarinos de propulsión nuclear clase Triomphant; cada uno puede portar hasta 16 misiles balísticos M51, los cuales tienen un alcance superior a los 8,000 km y pueden transportar múltiples ojivas independientes (MIRV).

(FOST): Es el pilar de la disuasión. Francia mantiene clase Triomphant; cada uno puede portar hasta 16 M51, los cuales tienen un alcance superior a los 8,000 km y pueden transportar múltiples ojivas independientes (MIRV). Fuerzas Aéreas Estratégicas (FAS): Compuesta por cazas Rafale F4 equipados con el misil ASMPA (Aire-Suelo de Mediano Alcance Mejorado), un proyectil supersónico capaz de evadir defensas avanzadas.

Arsenal nuclear de Francia en 2026. Imagen generada con IA/Google Gemini

Modernización y futuro del arsenal nuclear francés

Además del aumento numérico, Macron detalló que la modernización incluirá la integración de inteligencia artificial en los sistemas de mando y control para prevenir ciberataques. Asimismo, se confirmó que el programa para los submarinos de tercera generación (SNLE 3G) será prioritario. El objetivo es que Francia mantenga al menos un submarino en patrulla constante, totalmente indetectable, en cualquier océano del mundo.

La disuasión no es para hacer la guerra, sino para evitar que nos la hagan", concluyó Macron, dejando claro que el incremento del arsenal es una medida de fuerza para forzar una vuelta a la diplomacia desde una posición de poder.

El top mundial de las potencias nucleares en 2026

Con el aumento anunciado por Macron, la jerarquía nuclear global entra en una fase de reajuste. De acuerdo con datos de la Federation of American Scientists (FAS), Francia se consolidaría como la cuarta potencia nuclear del mundo.

Países con mayores arsenales nucleares del mundo Tabla generada con IA/ChatGPT

Con información de AFP y Reuters