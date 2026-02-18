Nueve esquiadores siguen desaparecidos tras avalancha en California

Rescatistas trabajan para localizar a nueve esquiadores desaparecidos tras una avalancha en el norte de California, afectado por una fuerte tormenta, informaron este martes autoridades locales.

El alud se produjo a las 11:30 horas locales (19:30 GMT) en el pico Castle, uno de los más populares del Bosque Nacional Tahoe, en Estados Unidos, e impactó a 15 personas: 12 esquiadores y cuatro guías, informó el Departamento del Sheriff del condado de Nevada, donde se ubica la montaña.

Al menos seis de los esquiadores sobrevivieron a la avalancha y permanecieron en el lugar en espera del rescate”, detalló el comunicado.

Las autoridades habían dicho previamente que el grupo estaba integrado por 16 personas, antes de ajustar la cifra a 15. Con ello, el número de desaparecidos se redujo a nueve. Operativo de rescate en condiciones extremas

Debido a las condiciones climáticas extremas, el personal de rescate tardó varias horas en alcanzar a los esquiadores y trasladarlos a un sitio seguro, donde fueron sometidos a una evaluación médica”, indicó el Departamento del Sheriff en un comunicado posterior. La búsqueda continúa, dependiendo de las condiciones climáticas”, agregó, y señaló que participan 46 socorristas en la operación.

Una potente tormenta invernal avanza sobre California, en la costa oeste de Estados Unidos, desde comienzos de semana, con fuertes precipitaciones, ráfagas de viento y nevadas. Advertencia de alto riesgo en la Sierra Nevada

Las autoridades emitieron una advertencia de aludes desde la madrugada de este martes y hasta la madrugada del miércoles para la cordillera de la Sierra Nevada, donde se localiza el pico Castle.

“¿Se espera que se produzcan avalanchas de gran tamaño el martes, durante la noche del martes y al menos hasta la madrugada del miércoles en terrenos de montaña no controlados”, advirtió más temprano el Centro de Avalanchas de la Sierra.

El pico Castle, de 2 mil 777 metros, es un popular destino de esquí. Se encuentra cerca de la comunidad de Soda Springs, donde cayeron al menos 76 centímetros de nieve en las últimas 24 horas, de acuerdo con meteorólogos, lo que obligó a la suspensión temporal de operaciones.

El Servicio Meteorológico Nacional informó que algunas regiones de la Sierra Nevada podrían recibir hasta 2.4 metros de nieve hasta el fin del miércoles, cuando se prevé que la tormenta se disipe. Búsqueda intermitente y estadísticas nacionales

Hasta la mañana del 18 de febrero de 2026 (hora local), el Departamento del Sheriff del condado de Nevada mantiene en nueve el número de esquiadores desaparecidos tras la avalancha registrada en el pico Castle.

La operación de búsqueda continúa con al menos 46 rescatistas —entre personal del sheriff, equipos de búsqueda y rescate en montaña y servicios médicos de emergencia— y se desarrolla de forma intermitente debido a las ráfagas de viento, la acumulación de nieve reciente y el riesgo persistente de nuevos aludes.

Las labores se concentran en zonas de depósito de nieve profunda, donde las probabilidades de supervivencia disminuyen considerablemente después de los primeros 15 a 30 minutos, según datos del Centro de Información de Avalanchas de Colorado.

En Estados Unidos, las avalanchas provocan en promedio entre 25 y 30 muertes al año, de acuerdo con el Servicio Forestal y el propio Centro de Información de Avalanchas de Colorado; durante la temporada 2023-2024 se reportaron 29 fallecimientos a nivel nacional.

El Centro de Avalanchas de la Sierra mantiene la advertencia de peligro de “alto” a “extremo” en elevaciones superiores debido a la acumulación acelerada de nieve —con pronósticos de hasta 2.4 metros adicionales en algunos sectores de la Sierra Nevada—, lo que complica tanto el acceso terrestre como las operaciones aéreas de apoyo.

