Goleamos al ICE, goleamos a la FIFA, dice sindicato de estadio en Los Ángeles por acuerdo

El sindicato que representa a unos dos mil trabajadores del estadio mundialista SoFi en Los Ángeles se atribuyó una goliza a la agencia de migración a cargo de las redadas y a la FIFA, por conseguir no solo sus demandas, sino también un incremento de salario y potencialmente de propinas durante el mundial 2026.

“Nuestros trabajadores son héroes. Se enfrentaron a la FIFA. Se enfrentaron al ICE. Consiguieron el mejor contrato”, dijo el copresidente sindical, Kurt Petersen.

El sindicato alcanzó el acuerdo a escasos días del juego inaugural en el SoFi, en Inglewood, entre las selecciones de Estados Unidos y Paraguay el 12 de junio.

La principal demanda de los trabajadores, en su mayoría latinos, fue que “sacar a patadas del mundial”, mantener fuera de las inmediaciones del estadio, a los agentes de la oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), los encargados de arrestos masivos y deportaciones de la administración Trump.

También exigieron que la FIFA se abstuviera de entregar al ICE la información confidencial de los trabajadores bajo argumento de seguridad durante el torneo.

“Conseguimos un contrato histórico y estamos preparados para lo que sea que ocurra durante el Mundial. Si las agencias federales de inmigración amenazan la seguridad de los trabajadores, nuestros miembros tienen derecho a declararse en huelga. Eso ya está estipulado en su contrato”, dijo Petersen.

La victoria de los empleados de la SoFi ahora abre la puerta para los empleados de otros estadios con demandas similares, por lo menos en Miami y Atlanta.

La víspera todavía el ICE informaba que tendría presencia en los estadios, pero sin orden de arrestar. Los trabajadores angelinos ahora consiguen que los agentes, que acostumbran operar enmascarados y sin identificaciones, permanezcan sin presencia, sin arrestos y sin acceso a su información confidencial, y además consiguieron mejores ingresos.

“Hemos obtenido el acuerdo más sólido que cualquier estadio”, dijo Petersen. Durante la temporada del mundial con ocho juegos en el SoFi, los trabajadores van a tener un salario de 40 dólares por hora y de 60 por cada hora más allá de la jornada regular. El sindicato calcula que será un incremento de ingresos del 30 por ciento al incluir propinas.