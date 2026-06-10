Ordenan “suspensión provisional” de Gustavo Petro; investigan intervención en elección presidencial

La presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, Gloria Arizabaleta, ordenó la "suspensión provisional" del presidente de Colombia, Gustavo Petro, mientras se adelanta una investigación en su contra por presunta participación en política.

La medida cautelar, emitida por la congresista de la coalición oficialista Pacto Histórico, busca apartar al mandatario de sus funciones hasta el próximo 21 de junio a las 16:00 hora local, momento en que cerrarán las urnas de la segunda vuelta presidencial.

De concretarse tras los debates legislativos correspondientes, Petro se convertiría en el primer jefe de Estado suspendido en la historia del país. No obstante, la decisión final recae constitucionalmente en el Senado de la República, único órgano con facultades para sancionarlo.

Arizabaleta sustentó el auto argumentando que la ley permite esta suspensión "siempre y cuando se evidencien serios elementos de juicio que permitan establecer que la permanencia en el cargo (...) posibilita la interferencia del autor de la falla en el trámite de la investigación".

Acusaciones por intervención electoral

Tanto sectores de la oposición como usuarios en redes sociales han denunciado que Petro utilizó los canales oficiales para favorecer al candidato de izquierda, Iván Cepeda. Asimismo, se le cuestiona por haber sugerido un supuesto fraude electoral tras los resultados de la primera ronda.

La investigación disciplinaria examinará las publicaciones del mandatario en la red social X recopiladas entre 2023 y 2025. Para ello, la Policía Judicial adscrita a la Comisión validará la autenticidad de los mensajes y evaluará su impacto real en las preferencias del electorado.

En la primera vuelta, el candidato de derecha Abelardo de la Espriella lideró la votación con 10,3 millones de sufragios, seguido de cerca por el senador izquierdista Iván Cepeda, quien obtuvo 9,7 millones de votos.