El Pentágono advierte a Cuba sobre armas durante visita a Guantánamo

El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, lanzó una advertencia directa a Cuba en el marco de una visita inesperada a la base militar estadounidense en la Bahía de Guantánamo. El funcionario señaló que sería “imprudente” que el gobierno cubano intentara adquirir o utilizar armas que pudieran representar una amenaza contra Estados Unidos.

“De otra forma estarían abriendo la puerta a una confrontación que (…) no pueden mantener”, afirmó Hegseth ante las tropas estadounidenses estacionadas en la base, quienes vitorearon sus palabras en varias ocasiones.

La visita, anunciada apenas la víspera, se produce en un contexto de máxima presión de Washington sobre La Habana, con sanciones dirigidas a sus dirigentes y un bloqueo petrolero que ha agravado la crisis energética en la isla.

Hegseth pronunció una arenga militar en Guantánamo, una instalación establecida en 1903 que, tras el triunfo de la Revolución castrista en 1959, se convirtió en un punto de fricción constante entre ambos países.

Lo que suceda en el futuro de Cuba (…) está en manos del presidente de Estados Unidos”, aseguró Hegseth, quien añadió: “Y esperamos muy pronto convertirnos en amigos del liderazgo de Cuba. Por ahora, vamos a ver lo que pasa”

El jefe del Pentágono también subrayó que corresponde a Cuba decidir qué tipo de reformas quiere emprender: “No es mi tarea tomar esa decisión por ellos”, concluyó.

Con información de AFP.