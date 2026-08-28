Gobierno Trump estudia ceder parte del Parque Yosemite a promotor inmobiliario privado

La administración del presidente Donald Trump está estudiando discretamente una propuesta para ceder una parte del famoso Parque Nacional Yosemite, en California, a un promotor inmobiliario privado, reveló el viernes un reporte de prensa.

Según el medio News of the United States (NOTUS), el gobierno lleva más de un año buscando la manera de ceder una franja de terreno de aproximadamente 400 metros a una empresa perteneciente al promotor inmobiliario Kingsbarn Realty Capital, con sede en Nevada.

Este último compró en 2024 una parcela de unas 35 hectáreas en las afueras del parque.

El director general de Kingsbarn, Jeff Pori, desea construir una carretera para conectar ese terreno con uno de los ejes principales que atraviesan el parque nacional, ofreciéndole así un acceso privilegiado, reveló NOTUS, citando fuentes cercanas al expediente.

A cambio, el Servicio de Parques Nacionales recibiría un terreno equivalente en otra zona de California.

En una declaración a la AFP, el Departamento del Interior pareció confirmar que se habían llevado a cabo negociaciones, pero negó cualquier presión política para llegar a un resultado predeterminado.

"Si una propuesta avanza, el Departamento seguirá los procedimientos establecidos para garantizar una coordinación adecuada, transparencia y participación pública coherentes con la ley federal", agregó.

Los registros de las elecciones federales muestran que Pori ha realizado frecuentemente donaciones al Comité Republicano y a comités de recaudación de fondos alineados con Trump.

Kingsbarn Realty Capital no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios de la AFP.

La Asociación para la Conservación de los Parques Nacionales (NPCA) calificó esta propuesta de "ataque" ilegal.

El sindicato de empleados del parque de Yosemite afirmó estar "consternado" por la posible cesión de tierras públicas a privados y dijo que el intercambio propuesto es la "antítesis" de aquello que defienden como administradores del parque.

Un proyecto anterior para construir una carretera fue desestimado por las administraciones de Bush y Obama. Los tribunales rechazaron los recursos del entonces propietario, Lewis Geyser.

"Los tribunales ya tumbaron este proyecto una vez, pero este gobierno parece empeñado en seguir adelante pese a la oposición del público, el Congreso y los propios tribunales", dijo el senador demócrata por California, Adam Schiff, crítico de Trump.

"Pero lo único que le importa a esta administración es si hay dinero de por medio. Volveremos a luchar contra esto", agregó.

Protegido por primera vez en 1864, el Parque Nacional Yosemite, en las montañas de Sierra Nevada de California, goza de reconocimiento internacional por sus espectaculares acantilados de granito, glaciares, cascadas, secuoyas y fauna silvestre.