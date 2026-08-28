FBI busca a “El Muñeco” por traficar fentanilo oculto en extinguidores

La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) en Los Ángeles, California, divulgó un boletín de búsqueda para Juan Carlos Moreno Flores alias “El Muñeco” por tráfico de fentanilo, metanfetaminas y heroína en extinguidores de incendios.

La agencia informó que Moreno Flores cruzaba el fentanilo en extinguidores que ya habían sido descartados; pasaban la frontera ocultos en camiones de carga que transportaban los extinguidores entre toneladas de chatarra.

Los camiones llegaban hasta Los Ángeles, donde cómplices de “El Muñeco”, también conocido como “El Hormigón”, extraían las drogas de los extinguidores y las distribuían en el condado.

“El Muñeco” fue acusado junto con otros 16 individuos, identificados en el 2023 mediante la operación Smoke Jumpers.

La operación clandestina llevó dos años y condujo a incautación de más de 680 mil pastillas contaminadas con fentanilo, tres kilogramos de fentanilo en polvo, 17 kilos de heroína y unas diez mil pastillas de metanfetaminas.

Hasta ahora, nueve de los 17 implicados han sido detenidos. “El Muñeco” y otros siete siguen prófugos y el FBI sospecha que se encuentran en territorio mexicano.