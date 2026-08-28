Ecuador condena a expresidente Lenín Moreno a cinco años de cárcel por corrupción

La justicia de Ecuador condenó el viernes a cinco años de prisión al expresidente Lenín Moreno en un caso de corrupción en torno a la construcción de la mayor central hidroeléctrica del país a cargo de la china Sinohydro, informó la Fiscalía.

La Corte Nacional de Justicia "declara culpable del delito de cohecho al exvicepresidente de la República, Lenín M." y le impuso la condena de cinco años de cárcel junto a otras cuatro personas, incluido un exembajador chino, informó la entidad acusadora por la red X.

El exgobernante de 73 años ya anticipó que apelaría el fallo de primera instancia, en el que también fueron condenados su esposa y otros familiares a dos años y seis meses de prisión por complicidad.

De confirmarse la condena, la justicia deberá resolver si Moreno cumple la pena en su casa considerando su avanzada edad y que se mueve en silla de ruedas.

La Fiscalía había pedido seis años y seis meses de cárcel para el exmandatario (2017-2021) y también exvicepresidente.

La esposa, una hija, dos hermanos y una cuñada del exgobernante fueron declarados cómplices dentro de una trama de corrupción en la construcción de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, que empezó a operar en 2016.

Mientras era vicepresidente del exmandatario socialista Rafael Correa, entre 2007 y 2013, la familia de Moreno captó alrededor de un millón de dólares de los sobornos de Sinohydro para favorecer la obra, según la Fiscalía.

"No he recibido un solo centavo por parte de Sinohydro", dijo tras ser declarado culpable Moreno, quien acudió a la audiencia de juzgamiento en Quito junto a su esposa.

De acuerdo con la Fiscalía, la empresa china habría pagado sobornos por 76 millones de dólares (un 4 por ciento del costo de la obra).

En el caso están involucradas una veintena de personas, entre ellos varios chinos como un exembajador en Quito.

Dos ecuatorianos, exgerentes de la hidroeléctrica, también fueron declarados autores directos de cohecho, pero el tribunal les impuso una pena menor de tres años de prisión.

Moreno desempeñó los cargos de enviado especial para temas de discapacidad de las Naciones Unidas en Ginebra y de representante de la OEA para las personas con discapacidades en Asunción.

Correa gobernó Ecuador durante una década hasta 2017 e impulsó la elección de Moreno como presidente.

Pero Moreno se distanció al dar un giro hacia la derecha y acercarse a Estados Unidos.

Correa vive en Bélgica desde que dejó el poder y fue condenado en ausencia en 2020 a ocho años de cárcel por otro hecho de corrupción que involucró a empresas como la constructora brasileña Odebrecht.