El ultraderechista Milo Yiannopoulos, excolaborador de Kanye West, es detenido por el ICE

Milo Yiannopoulos, comentarista político de extrema derecha que trabajó para Kanye West, fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en un aeropuerto de Luisiana, según informaron fuentes a TMZ el viernes.

Yiannopoulos, de 41 años y nacido en el Reino Unido, se encontraba bajo custodia del ICE hasta el viernes por la tarde, de acuerdo con registros en línea consultados por medios estadounidenses.

Hasta el momento se desconoce el lugar exacto de su detención y el motivo específico. El periódico The Independent solicitó comentarios al ICE sobre el caso, sin obtener respuesta hasta el momento de la publicación.

La detención se produjo horas antes de que West, también conocido como Ye, se presentara en el Caesar's Superdome de Nueva Orleans. Se desconoce si Yiannopoulos tenía previsto asistir al concierto de su antiguo jefe.

Laura Loomer, activista de extrema derecha y estrecha aliada del presidente Donald Trump, celebró la detención en un mensaje publicado en X, en el que se refirió a Yiannopoulos como un "inmigrante ilegal".

Hoy es un gran día para Estados Unidos", escribió Loomer, quien además se atribuyó el mérito de haber sido la primera en señalar públicamente su estatus migratorio. Un provocador de extrema derecha con un largo historial de retórica de odio

La Liga Antidifamación ha catalogado la retórica de Yiannopoulos, quien ha atacado al feminismo y a personas trans, bajo categorías de extremismo y odio. Especial.

Yiannopoulos es conocido por su trabajo dentro de la política de la derecha alternativa. Dirigió la campaña presidencial de West en 2022 y posteriormente se desempeñó como becario no remunerado de la exlegisladora Marjorie Taylor Greene.

También trabajó anteriormente para Breitbart, un sitio de noticias y opinión de extrema derecha, y ha autopublicado varios libros a lo largo de su carrera.

Tiene un largo historial de publicar contenido sexista, racista y transfóbico en línea. Ha equiparado el feminismo con el cáncer, ha afirmado que solo los hombres blancos deberían trabajar en las fuerzas del orden y la construcción, y ha calificado a las personas trans como un "peligro para el orden público". La Liga Antidifamación ha catalogado ejemplos de su retórica bajo las categorías de extremismo, odio o terrorismo.

Yiannopoulos también se ha manifestado públicamente a favor del ICE en distintas ocasiones. En septiembre de 2025 escribió en X que debería existir inmunidad legal total para los agentes de la corporación mientras están de servicio, y en agosto de ese mismo año sostuvo que el ICE debería tener presencia obligatoria en los centros de votación.

Si el ICE tiene 90 mil empleados y lo único que pedimos son 10 mil deportaciones diarias, eso equivale a nueve agentes por cada inmigrante indocumentado. Más que suficiente para cubrir la investigación, la detención y la expulsión. ¿A qué esperan?", escribió Yiannopoulos poco después de la investidura de Trump.

La detención de uno de sus propios defensores por parte del ICE generó reacciones divididas en redes sociales, entre quienes señalaron la ironía de la situación y quienes, como Loomer, la celebraron como una muestra de la firmeza de la agencia en la aplicación de las leyes migratorias, independientemente de la afiliación política del detenido.