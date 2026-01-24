Agentes federales del ICE matan a tiros a una segunda persona en Minneapolis

Agentes federales dispararon y mataron a un hombre en Minneapolis el sábado, dijeron funcionarios locales y federales, el segundo tiroteo fatal que involucra a agentes federales este mes durante un aumento en la aplicación de leyes de inmigración en la ciudad del norte de Estados Unidos.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos dijo que agentes de la Patrulla Fronteriza dispararon en defensa de un hombre que se acercó a ellos con una pistola y dos cargadores.

El jefe de policía de Minneapolis, Brian O'Hara, declaró que el hombre era un residente de la ciudad de 37 años, al que se creía ciudadano estadunidense. No reveló su nombre, aunque afirmó que poseía armas legalmente y no tenía antecedentes penales.

Un video que circula en redes sociales y se emite en canales de noticias por cable muestra a personas con máscaras y chalecos tácticos forcejeando con un hombre en una calle nevada antes de que se escuchen disparos. En el video, el hombre cae al suelo y se escuchan varios disparos más.

Más tarde, un video de la zona mostró a agentes de inmigración lanzando gases lacrimógenos contra una multitud creciente de espectadores.

Un manifestante sostiene una pancarta contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), en la escena donde agentes federales dispararon fatalmente a un hombre mientras intentaban detenerlo, en Minneapolis, Minnesota, EE. UU., el 24 de enero de 2026. REUTERS

Alcalde y gobernador piden fin del operartivo

El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, pidió el fin inmediato de las operaciones de control de inmigración de la administración Trump en el estado.

"¿Cuántos residentes más, cuántos estadunidenses más tienen que morir o resultar gravemente heridos para que esta operación termine?", preguntó Frey en una conferencia de prensa.

El gobernador del estado y dos senadores estadounidenses también pidieron la retirada de los agentes federales. Trump ha sido informado sobre el tiroteo, dijo a Reuters un funcionario de la Casa Blanca.

O'Hara dijo que había una "escena volátil" en el lugar del tiroteo y pidió a la gente que evitara el área.

"Por favor, no destruyan nuestra ciudad", dijo.

El cercano Instituto de Arte de Minneapolis dijo que había cerrado ese día debido a preocupaciones de seguridad.

Un agente federal arroja un arma de control de multitudes durante enfrentamientos en la escena de un tiroteo que involucró a agentes federales de inmigración en Minneapolis, Minnesota, EE. UU., el 24 de enero de 2026. REUTERS

El tiroteo se produjo un día después de que más de 10 mil personas salieran a las frías calles para protestar por la presencia de los 3 mil agentes federales que Trump ha enviado al estado.

Los residentes se han mostrado indignados por varios incidentes, entre ellos el asesinato de la ciudadana estadounidense Renee Good, la detención de un ciudadano estadounidense que fue sacado de su casa en ropa interior y la detención de niños en edad escolar, incluido un niño de 5 años.

El jueves, el vicepresidente JD Vance visitó Minneapolis para mostrar su apoyo a los funcionarios de inmigración y pedir a los líderes y activistas locales que reduzcan las tensiones, diciendo que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos estaba llevando a cabo una misión importante para detener a los infractores de inmigración.

Con información de Reuters.