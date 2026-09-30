Glaciares suizos pierden 20 por ciento de su masa en los últimos cinco años

Los glaciares de Suiza, afectados de forma desproporcionada por el cambio climático, han perdido casi un 20 por ciento de su masa en cinco años, señalaron expertos este jueves, al precisar que 2026 registró la segunda mayor pérdida de hielo jamás registrada.

Los glaciares suizos perdieron este año el 5.5 por ciento de su volumen, según constató la red Glacier Monitoring in Switzerland (GLAMOS) en un nuevo estudio, publicado tras un verano de calor récord precedido por un invierno con pocas nevadas.

"Este año, los glaciares han perdido cantidades enormes de hielo", afirmó el jefe de GLAMOS, Matthias Huss, que calificó 2026 como "un año catastrófico".

Encaramado sobre el glaciar Scex Rouge, a casi 3 mil metros de altitud, contemplaba el paisaje con desesperación.

"Este es un glaciar que no está sobreviviendo", dijo.

"Probablemente no habrá hielo dentro de 10 o quizá 15 años".

Desmontó cuidadosamente la estaca de medición de aluminio de cuatro metros de largo insertada en el centro del glaciar.

A finales de julio, cuando se instaló, estaba completamente incrustada, pero ahora más de tres metros sobresalen de la superficie gris del hielo.

"No es que nos sorprenda, porque sabemos lo rápido que se están derritiendo los glaciares", dijo Huss. "Pero ver los colores de las montañas donde ya no queda nieve, donde solo hay estas rocas y estos glaciares oscuros que son un relicto del pasado... es simplemente increíble".

Entre 2022 y 2026, la tasa de deshielo de los glaciares de Suiza fue "más de dos veces superior a la de cualquier otro período de cinco años previamente monitoreado", señaló el informe de GLAMOS, que indicó una pérdida de volumen de hielo de casi el 20 por ciento desde 2021.

Aunque los glaciares de Suiza llevan mucho tiempo reduciéndose, el deshielo se ha acelerado recientemente de forma dramática.

Mientras que entre 1990 y 2000 desapareció el 10 por ciento del volumen de hielo suizo, en los últimos 10 años se perdió un 27 por ciento, según mostró el informe.

GLAMOS basó sus conclusiones en mediciones exhaustivas realizadas en septiembre en 23 glaciares de referencia, que extrapoló a las casi mil 300 formaciones glaciares que aún se encuentran en Suiza.

El informe se publica tras un verano en el que los meses de junio, julio y agosto fueron cada uno el más caluroso jamás registrado en Suiza desde que comenzaron las mediciones en 1864, según la Oficina Federal de Meteorología y Climatología.