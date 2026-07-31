Protestan en Madrid contra la llegada masiva de migrantes a Ceuta

Cientos de manifestantes protestaron el viernes frente a la embajada de Marruecos en Madrid contra lo que describieron como una "invasión" en el enclave español de Ceuta, en el norte de África.

Unas 60 mil personas llegaron a Ceuta desde Marruecos en los últimos días.

Al menos 34 personas murieron en el intento de llegar al enclave, según la autoridad local. El gobierno español, entretanto, aseguró que hasta este viernes la gran mayoría de las personas (unas 48 mil) había regresado a Marruecos.

Aun así manifestantes, muchos de ellos vestidos de negro, se concentraron frente a la sede diplomática al grito de "¡España cristiana y no musulmana!" y "¡Unidad nacional!", según un periodista de la AFP.

Algunos portaban una gran pancarta en la que se leía "Remigración", un término promovido por varios grupos de extrema derecha en Europa que alude al retorno forzado o incentivado de migrantes o personas de origen inmigrante.

Otros enarbolaron banderas rojas y amarillas de España y reclamaron la defensa de la "identidad española". También hubo manifestantes que hicieron el saludo nazi, algunos abiertamente y sin cubrirse el rostro.

El gobierno socialista de Pedro Sánchez, que ha defendido una política relativamente abierta en materia de migración en comparación con muchos otros países europeos, también fue objeto de críticas durante la protesta.

La crisis en Ceuta reavivó el debate sobre el control de las fronteras de la Unión Europea. AFP

Los manifestantes lo acusaron de "vender" España "a los musulmanes" y lo responsabilizaron de lo que calificaron de "crisis descontrolada".

La policía desplegó un fuerte dispositivo en torno a la embajada de Marruecos, que incluyó el sobrevuelo de un helicóptero y de un dron de vigilancia.

Ceuta reaviva el debate migratorio en Europa

La llegada masiva de migrantes a Ceuta ha vuelto a poner en el centro del debate la política migratoria de la Unión Europea y el control de sus fronteras exteriores.

Ceuta y Melilla, los dos enclaves españoles situados en el norte de África, constituyen las únicas fronteras terrestres entre la UE y el continente africano, por lo que desde hace años son uno de los principales puntos de presión migratoria hacia Europa.

El gobierno de España mantiene una estrecha coordinación con Marruecos para contener los flujos migratorios mediante patrullajes conjuntos, devoluciones y cooperación policial.

Sin embargo, organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han pedido que las medidas de control fronterizo respeten el derecho internacional y garanticen el acceso a procedimientos de asilo, al advertir sobre los riesgos que enfrentan quienes intentan cruzar por mar o por las vallas fronterizas.

La nueva crisis también ha alimentado el discurso de partidos y movimientos de extrema derecha en varios países europeos, que reclaman mayores restricciones a la inmigración y endurecer las deportaciones.

En contraste, el gobierno del presidente Pedro Sánchez defiende una estrategia basada en combinar el refuerzo de la seguridad fronteriza con la cooperación con los países de origen y tránsito, además de impulsar una política migratoria coordinada a nivel europeo para responder a este tipo de crisis.