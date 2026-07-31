Caza F-35 de Estados Unidos se estrella cerca de base militar en California | VIDEO

Un avión de combate F-35B del Cuerpo de Marines de Estados Unidos se estrelló este viernes cerca de la Estación Aérea de Miramar, en San Diego, California, luego de que el piloto lograra eyectarse antes del impacto, informaron autoridades militares.

El accidente ocurrió alrededor de las 10:00 horas locales (17:00 GMT) dentro de las inmediaciones de la base aérea, considerada una de las instalaciones más importantes de la aviación militar estadounidense.

De acuerdo con un portavoz de la base, el piloto fue rescatado poco después del incidente y trasladado a un centro médico para recibir atención.

Hubo un percance de aviación que involucró a un F-35B del Cuerpo de Marines en las proximidades de la Estación Aérea del Cuerpo de Marines Miramar", informó un portavoz de la base.

"El piloto fue eyectado, ha sido rescatado y está en camino a un centro médico", añadió.

Más tarde, el Cuerpo de Marines confirmó que el aviador fue trasladado a un hospital en condición estable y que las lesiones sufridas no ponen en riesgo su vida.

Accidente provocó incendio y será investigado

La aeronave siniestrada pertenecía al Grupo Aéreo 11 de la 3.ª Ala Aérea del Cuerpo de Marines. Tras el impacto, se registró un incendio de pequeñas dimensiones cerca de la pista de aterrizaje, por lo que equipos de bomberos acudieron de inmediato para controlar las llamas.

Imágenes difundidas en redes sociales mostraron una densa columna de humo elevándose desde el lugar donde cayó el avión, mientras los servicios de emergencia trabajaban para sofocar el fuego.

Las autoridades señalaron que no se reportaron víctimas mortales ni personas lesionadas adicionales, ya que el piloto era el único ocupante del caza.

En un comunicado, el Cuerpo de Marines clasificó el incidente como un "percance de Clase A", la categoría más grave utilizada por las fuerzas armadas estadunidenses para accidentes de aviación. Esta clasificación se aplica cuando la aeronave resulta destruida, las pérdidas materiales superan los dos millones de dólares o fallece un integrante del servicio.

Por el momento no se han dado a conocer las causas del accidente. El Cuerpo de Marines abrió una investigación para determinar qué provocó el desplome del F-35B.

La Estación Aérea de Miramar es una de las principales bases de aviación militar de Estados Unidos y es conocida internacionalmente por haber albergado la escuela de pilotos de élite "Top Gun" de la Armada estadounidense, que alcanzó fama mundial tras la película homónima protagonizada por Tom Cruise en 1986.