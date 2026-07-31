Retoman búsqueda de víctimas en edificio demolido tras terremotos en Venezuela

Rescatistas retomaron el viernes las labores de recuperación de cuerpos entre los escombros de un edificio dinamitado en la zona cero de los terremotos en Venezuela, donde las autoridades comenzaron la víspera a implosionar estructuras con daños graves.

Dos sismos de magnitud 7.2 y 7.5 sacudieron el 24 de junio el norte del país y generaron destrozos especialmente en La Guaira, estado costero ubicado a unos 30 kilómetros de Caracas.

Más de 5 mil 500 personas han muerto por el doble sismo, que además dejó 190 edificios derrumbados y otros 856 afectados, según cifras oficiales.

Una retroexcavadora impactaba el viernes las losas de concreto que quedaron apiladas tras la demolición controlada el jueves de un edificio de 12 pisos en Catia La Mar, en La Guaira.

Era imposible para ellos (los rescatistas) sacarlos a mano, palear todo. Se necesitaba demolición y maquinaria", dijo Henley Pinto, que busca a cuatro allegados enterrados.

Los dos primeros pisos del edificio se hundieron por los sismos y la estructura quedó inclinada, lo que elevaba el peligro en las labores de rescate y recuperación.

"El edificio quedó en un ángulo totalmente de riesgo para toda la comunidad", explicó un bombero que pidió el anonimato. "A partir de este momento comienza la fase de recuperación de cuerpos, pero con el área segura para todos los rescatistas", aclaró.

La implosión controlada permitió continuar la recuperación de cuerpos con mayor seguridad. REUTERS

El último balance oficial divulgado el 24 de julio daba cuenta de 5.546 muertos, aunque cada día voluntarios y rescatistas recuperan cadáveres entre las ruinas.

Tres torres de un conjunto de viviendas de interés social en esa zona de Catia La Mar se derrumbaron por los terremotos, mientras que las otras tres colapsaron parcialmente y quedaron inclinadas. Tras demoler una de ellas la víspera, las otras dos corren el mismo destino, según bomberos.

Henley Pinto pedía desde hace días la demolición del edificio, acordada con las autoridades.

Nos explicaron cómo iba a ser el proceso de demolición (...) No es simple y llanamente poner explosivos y que todo haga 'ka-boom' y ya, ellos saben dónde poner los explosivos para que caigan de una manera determinada", contó.

Algunos residentes se dijeron preocupados de que las detonaciones arrasaran con los cuerpos que quedan.

"Mi papá está en el piso 1. Al tumbarnos la torre, nos van a complicar conseguirlo", lamentó Kimberly Roa, ama de casa de 27 años.

Demoliciones marcan nueva fase tras sismos en Venezuela

A más de un mes de los terremotos del 24 de junio, las labores de emergencia en Venezuela han entrado en una etapa centrada en la recuperación de víctimas y la demolición controlada de estructuras con riesgo de colapso.

Las autoridades han priorizado edificios que quedaron severamente inclinados o con daños estructurales irreparables para permitir el ingreso seguro de maquinaria pesada y de equipos de búsqueda, una estrategia utilizada cuando las condiciones hacen imposible el rescate manual entre los escombros.

El balance oficial más reciente mantiene 5.546 fallecidos, 16.740 heridos, 190 edificios colapsados y 856 inmuebles con daños, mientras miles de personas continúan desplazadas en refugios temporales.

Aunque el gobierno no publica una cifra oficial de desaparecidos, la búsqueda de cuerpos sigue en distintos puntos de La Guaira, considerada la zona cero del desastre, donde familiares y rescatistas trabajan entre toneladas de concreto y acero con la esperanza de recuperar los restos de sus seres queridos.

Paralelamente, el Ejecutivo ha iniciado la fase de reconstrucción con la entrega de viviendas a familias damnificadas, la aprobación de reformas para acelerar proyectos habitacionales y el uso de recursos extraordinarios para financiar la recuperación.

Sin embargo, especialistas en gestión de desastres advierten que la remoción de escombros, la evaluación de edificios dañados y la reconstrucción de infraestructura crítica podrían extenderse durante varios meses debido a la magnitud de los daños ocasionados por uno de los peores terremotos registrados en la historia reciente de Venezuela.