Retiran 1.5 millones de docenas de huevos por contaminación con salmonela; ¿afecta a México?

Las autoridades sanitarias de Estados Unidos ordenaron el retiro preventivo de cerca de 1.5 millones de docenas de huevos distribuidos en varios estados del país, luego de que la empresa Midwest Poultry Services detectara una posible contaminación con salmonela.

La medida ha generado preocupación en redes sociales, especialmente entre consumidores de zonas fronterizas con México.

Hasta el momento, no existe una alerta sanitaria oficial en México relacionada con este retiro, ya que el brote se concentra en territorio estadounidense y la producción nacional no ha sido señalada por las autoridades como parte del problema.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) informó que el retiro involucra 1 millón 589 mil 577 docenas de huevos producidos en granjas de Texas entre el 6 de junio y el 3 de julio de 2026, con fechas de consumo preferente del 20 de julio al 17 de agosto de 2026.

Los productos fueron distribuidos a comercios minoristas y establecimientos de alimentos en Texas, Oklahoma, Luisiana, Arkansas, Nuevo México y Misisipi, además de cadenas como Kroger, Brookshire Grocery, Simple Truth, Country Morning, Farm Breakfast y SunUps.

La investigación epidemiológica ha identificado 98 personas enfermas, de las cuales 26 requirieron hospitalización. Hasta ahora, las autoridades no han reportado fallecimientos asociados al brote.

¿Cómo identificar los huevos retirados y qué riesgos representa la salmonela?

La FDA pidió a los consumidores revisar cuidadosamente los envases para verificar si contienen el código de planta P-1950 o 0840962 (840962), además de comprobar que la fecha de consumo preferente se encuentre entre el 20 de julio y el 17 de agosto de 2026.

La empresa suspendió temporalmente la distribución de huevos provenientes de las dos granjas de Texas donde se detectó la posible contaminación, mientras continúan las investigaciones para determinar el origen del problema.

Las autoridades estadounidenses recomendaron no consumir los productos incluidos en el retiro y devolverlos al establecimiento donde fueron adquiridos para recibir un reembolso.

La salmonela puede causar fiebre, diarrea, vómito y dolor abdominal. Pexels.

La salmonela puede provocar fiebre, diarrea, náuseas, vómito y dolor abdominal. En la mayoría de las personas sanas la infección suele resolverse sin complicaciones, pero en niños pequeños, adultos mayores y personas con sistemas inmunológicos debilitados puede extenderse al torrente sanguíneo y causar enfermedades potencialmente graves.

De acuerdo con la FDA, algunas complicaciones poco frecuentes incluyen infecciones arteriales y artritis, por lo que recomienda buscar atención médica si los síntomas son intensos o persisten.

México no ha emitido una alerta sanitaria

Pese a la preocupación generada por el retiro masivo, las autoridades mexicanas no han emitido ninguna alerta sanitaria relacionada con estos huevos, debido a que la producción afectada corresponde exclusivamente a granjas ubicadas en Texas.

La situación ocurre mientras Estados Unidos también enfrenta un importante brote de ciclosporiasis, una infección causada por el parásito Cyclospora cayetanensis, que ha sido investigada por las autoridades sanitarias por su posible relación con productos agrícolas distribuidos en ese país.

Por ahora, el retiro se limita a los huevos producidos por Midwest Poultry Services en Texas, por lo que la empresa aclaró que ningún otro producto de su catálogo forma parte de esta campaña de seguridad. Mientras avanzan las investigaciones, la FDA mantiene la recomendación de revisar los envases y evitar consumir cualquier huevo incluido en el aviso oficial.