Fuerte sismo de 5.9 sacude Afganistán; se reportan muertos

Un fuerte terremoto de magnitud 5.9 sacudió Afganistán. El sismo tuvo su epicentro en la cordillera del Hindu Kush, a unos 150 kilómetros al este de la ciudad afgana de Kunduz, según el Centro Sismológico Euro-Mediterráneo y el Servicio Geológico de Estados Unidos; el epicentro del movimiento tuvo una profundidad de 177 km.

Ocho personas murieron y un niño resultó herido al derrumbarse una vivienda en Kabul tras un terremoto en Afganistán, informó la Autoridad Nacional de Gestión de Desastres.

De acuerdo con los reportes preliminares, se sintieron fuertes temblores en ciudades como Islamabad, Kabul y Nueva Delhi, dijeron testigos de Reuters.

Al menos seis personas han muerto y una permanece desaparecida después de que un fuerte terremoto sacudiera varias partes de Afganistán, con epicentro en la provincia nororiental de Badajshán", confirmó este viernes la Oficina del Gobernador de la provincia de Kabul en un el comunicado antes de actualizar la cifra de muertos.

Afganistán, rodeado de escarpadas montañas, es propenso a sufrir diversos desastres naturales. Los terremotos causan la muerte de unas 560 personas de media cada año.

El sismo provoco fue perceptible en varias zonas de Afganistán: Islamabad, Peshawar, Chitral, Swat y Shangla.

El portavoz del Ministerio de Salud de Afganistán, Sharafat Zaman, informó que las autoridades sanitarias de Kabul y de las provincias habían sido puestas en alerta.

Un sismo de magnitud 6.3 que sacudió el país en noviembre dejó al menos 27 muertos y destruyó cientos de viviendas.