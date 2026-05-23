Explosión en mina de carbón en China deja, al menos, 90 muertos

Una explosión de gas en una mina de carbón en el norte de China ha dejado hasta el momento 90 muertos y casi una decena de desaparecidos, según un balance actualizado compartido este sábado por la prensa estatal.

Un total de 247 trabajadores se encontraban en el yacimiento ubicado en la localidad de Liushenyu, en la provincia de Shanxi, cuando ocurrió el incidente la noche del viernes, de acuerdo con la agencia de noticias Xinhua.

Los periodistas se enteraron en el lugar de la explosión de gas en la mina (...) que el accidente deja 82 muertos y nueve desaparecidos", agregó la cadena oficial CCTV.

Foto: Reuters.

Siguen las labores de rescate en zona de siniestro de mina en China

Al lugar se han desplazado casi 350 efectivos del personal de emergencias que buscan "intensamente" a nueve personas todavía desaparecidas, agregó.

El canal precisó que las labores de rescate continúan "intensamente".

Los medios estatales habían informado en la mañana de un balance de ocho fallecidos, antes de que las cifras subieran drásticamente.

Imágenes publicadas por CCTV muestran a rescatistas en la zona portando cascos y camillas, con varias ambulancias al fondo.

Un total de 123 personas requirieron ingreso en el hospital, cuatro de ellas en estado crítico o grave, según la televisión estatal CCTV.

El minero Wang Yong, herido en el incidente, dijo a CCTV que de repente vio una nube de humo, y que olía a azufre. Varios a su alrededor se ahogaron con el humo, según alcanzó a ver, y luego se desmayó.

Estuve en el suelo durante una hora aproximadamente, y me desperté yo solo. Grité a la gente que estaba a mi lado, y salimos juntos de la mina", dijo Wang a CCTV.

Presidente chino, Xi Jinping, pide investigación exhaustiva

El presidente chino, Xi Jinping, pidió movilizar "todos los medios" para atender a los heridos y solicitó investigaciones exhaustivas sobre el incidente, según Xinhua.

Xi destacó que "todas las regiones y departamentos deben aprender de este accidente, mantenerse constantemente alertas en materia de seguridad laboral (...) y prevenir y contener con determinación la ocurrencia de accidentes graves y catástrofes".

Una persona "responsable" de la empresa involucrada en la explosión fue "puesta bajo control de acuerdo con la ley", informó Xinhua.

Niveles de monóxido de carbono altos; personas atrapadas, en estado crítico

La agencia oficial había asegurado en un reporte anterior que las personas atrapadas bajo tierra se encontraban en "estado crítico".

Además, señaló que los niveles de monóxido de carbono, un gas tóxico e inodoro, habían superado el umbral límite en la mina el viernes.

Este yacimiento carbonífero se encuentra 500 kilómetros al suroeste de Pekín, en la provincia de Shanxi, centro neurálgico de la explotación de ese mineral en China.

El gigante asiático es el mayor emisor mundial de CO2, así como el mayor consumidor de carbón, recurso que considera una solución confiable frente al suministro intermitente de las energías renovables.

Accidentes en minas en China siguen pese a mejoras en seguridad

La seguridad en las minas chinas ha mejorado en las últimas décadas, al igual que la cobertura mediática de los incidentes graves, antes silenciados en muchos casos.

Pero los siniestros siguen siendo frecuentes en un sector donde los protocolos de seguridad suelen ser laxos.

En 2023, un derrumbe en una mina de carbón a cielo abierto en la región septentrional de Mongolia Interior causó la muerte de 53 personas.

Y en 2009, una explosión en un yacimiento en la provincia nororiental de Heilongjiang dejó 100 fallecidos.

Solo las minas de carbón emplean a más de 1,5 millones de personas en este país asiático.

*mcam