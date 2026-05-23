Irán acusa a Estados Unidos de sabotear las negociaciones de paz

Irán acusó este sábado a Estados Unidos de sabotear con "exigencias excesivas" las negociaciones para poner fin a la guerra en medio de especulaciones sobre una reanudación de las hostilidades.

Un cambio en la agenda del presidente estadounidense, Donald Trump, quien anunció que no asistirá a la boda de su hijo por "asuntos de Estado", alimentó más estos temores.

En una conversación con el secretario general de la ONU, António Guterres, el canciller iraní, Abás Araqchi, se quejó de las "posiciones contradictorias y las repetidas exigencias excesivas" de Washington, según recogen las agencias Tasnim y Fars.

Estos factores "perturban el proceso de negociaciones llevado a cabo bajo la mediación de Pakistán", estimó el ministro iraní.

A pesar de su profunda desconfianza hacia Estados Unidos, la República Islámica de Irán ha participado en el proceso diplomático con un enfoque responsable y la mayor seriedad, y busca alcanzar un resultado razonable y equitativo", añadió.

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El jefe del ejército pakistaní, el mariscal Asim Munir, llegó el viernes a Teherán en el marco de las labores de mediación que su país lleva a cabo entre las partes.

Según la agencia iraní Irna, el militar, quien ha tenido un rol destacado en los acercamientos, conversó hasta altas horas de la noche del viernes al sábado con Araqchi sobre los "últimos esfuerzos e iniciativas diplomáticas destinadas a impedir una nueva escalada".

El portavoz de la cancillería iraní, Esmail Baqai, había advertido previamente que los desacuerdos con Washington continúan siendo "profundos".

Las cuestiones relativas al fin de la guerra en todos los frentes, incluido Líbano, la situación en el estrecho de Ormuz y el bloqueo estadounidense de los puertos iraníes siguen, según él, "en suspenso", al igual que el tema nuclear.

Qatar, que se ha visto muy afectado por la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, y otros países de la región están intensificando al mismo tiempo esfuerzos de mediación alternativos. Teherán confirmó la visita el viernes de una delegación de esa monarquía.

En contraste, sin embargo, medios estadounidenses han informado que Washington está considerando nuevos ataques contra Teherán.

Según CBS News, militares de Estados Unidos se preparan para posibles bombardeos durante el fin de semana o el lunes, feriado en el país norteamericano.

El viernes, Trump reunió a sus asesores para discutir la guerra, completó el portal web Axios.

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Trump modifica su agenda

El magnate republicano incluso anunció que no podría asistir a la boda de su hijo Don Jr. y que debía permanecer en Washington en lugar de ir a uno de sus campos de golf, por "razones relacionadas con los asuntos de Estado".

Sin embargo, declaró en un discurso cerca de Nueva York que los dirigentes iraníes "están desesperados por llegar a un acuerdo".

Desde el alto el fuego del 8 de abril tras más de un mes de conflicto, solo se celebró en Islamabad el 11 de abril una ronda de negociaciones, al final infructuosa, entre los representantes estadounidenses e iraníes.

Trump ha amenazado en varias ocasiones a Teherán con reanudar los combates, sin llegar a hacerlo.

El presidente estadounidense busca una salida a esta guerra impopular en su país, que ha perturbado gravemente la economía mundial.

Especialmente, debido al bloqueo casi total del estratégico estrecho de Ormuz, por donde transita normalmente una quinta parte del petróleo crudo y del gas que se consume en el planeta.

Por su parte, el gobierno iraní ha reiterado que "nunca cederá ante la intimidación" y los Guardianes de la Revolución, su ejército ideológico, han amenazado con extender la guerra "mucho más allá de la región" en caso de un nuevo ataque estadounidense.

En Líbano, continúan los ataques israelíes a pesar de un alto el fuego vigente entre Israel y el grupo proiraní Hezbolá desde mediados de abril.

El viernes, diez personas murieron en una serie de bombardeos en el sur del país, según el Ministerio de Salud libanés.

En la madrugada del sábado, dos nuevos ataques alcanzaron edificios en la ciudad de Tiro, poco después de una advertencia emitida por el ejército israelí.

El Ministerio de Salud ha dicho que los ataques israelíes han matado al menos a 3.111 personas en Líbano desde el 2 de marzo.

Con información de AFP.

*mcam