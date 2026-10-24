Arquidiócesis de Nueva York acuerda más de 800 mdd para indemnizar a víctimas de abusos sexuales

La arquidiócesis de Nueva York llegó a un acuerdo de más de 800 millones de dólares con los representantes de cientos de víctimas de agresiones sexuales cometidas por miembros del clero, confirmó la institución el sábado.

En los años 2000, reportes de prensa revelaron que sacerdotes católicos en Estados Unidos habían cometido agresiones sexuales contra miles de menores durante varias décadas y que jerarcas de la Iglesia, incluidos obispos, habían ocultado estos casos o trasladado a los responsables en lugar de comunicarlo a las autoridades.

Un acuerdo que busca cerrar años de litigios

El acuerdo debe concluir con los largos años de difíciles negociaciones para las víctimas, cuando la Iglesia católica estadounidense se ha visto involucrada desde inicios de siglo en repetidos escándalos sexuales. La firma será a comienzos de noviembre.

"Estamos a punto de poder, si Dios quiere, llevar cierta medida de sanación y reconciliación a todas las víctimas sobrevivientes", dijo Ronald Hicks, el nuevo arzobispo de Nueva York, en un correo electrónico enviado a sus sacerdotes y transmitido a la AFP por la arquidiócesis.

La arquidiócesis de Nueva York abarca Manhattan, Staten Island, el Bronx y varios condados al norte de la ciudad.

Según el prestigioso periódico The New York Times, que reveló la información, cada una de las cerca de mil 300 víctimas recibirá al menos 250 mil dólares, y potencialmente una suma mayor de acuerdo con la gravedad de los abusos sufridos.

Ronald Hicks fue nombrado obispo el año pasado por el papa León XIV en reemplazo del influyente cardenal conservador Timothy Dolan. Este último había anunciado poco antes de su salida un fondo de 300 millones de dólares para indemnizar a las víctimas.

Algunas diócesis de otras partes del país han tenido que pagar cientos de millones de dólares en indemnizaciones y se han creado programas para compensar a las víctimas sin pasar por un juicio.

Cifras de abusos contra menores en EU

El Informe John Jay, elaborado por el John Jay College of Criminal Justice, documentó que 4 mil 392 sacerdotes y diáconos fueron acusados de abusar de menores entre 1950 y 2002, con 10 mil 667 víctimas que presentaron denuncias.

Esos acusados representaban cerca de 4 por ciento de los sacerdotes en ejercicio. La Iglesia había pagado unos 572.5 millones de dólares en honorarios legales, tratamiento e indemnizaciones.

Las denuncias continúan. El informe anual 2025 de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos, que abarca del 1 de julio de 2024 al 30 de junio de 2025, registró mil 70 acusaciones de abuso de menores por parte de clérigos, presentadas por 973 víctimas, 168 más que el año anterior.

Según Catholic World Report, las diócesis pagaron unos 389.9 millones de dólares en ese periodo, 61 por ciento más que en 2024.