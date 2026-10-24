Brasil define el domingo entre Lula, que busca su cuarto mandato, y el hijo de Jair Bolsonaro

El senador conservador Flávio Bolsonaro aventaja en dos puntos en intención de voto al presidente Luiz Inácio Lula da Silva a horas del balotaje en Brasil, según dos encuestas divulgadas el sábado, mientras ambos candidatos movilizaron a decenas de miles de simpatizantes en las calles.

La contienda se definirá el domingo entre el mandatario izquierdista, que busca su cuarto mandato, y el hijo mayor del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro. Flávio obtuvo 47 por ciento de los sufragios en la primera vuelta de hace tres semanas, sobre 45 por ciento de Lula.

Los sondeos de Datafolha y Quaest mostraron este sábado 51 por ciento para el senador y 49 por ciento para el presidente, una diferencia dentro del margen de error. Un sondeo de Datafolha difundido el jueves había dado un empate de 50 por ciento.

Datafolha realizó su encuesta entre el jueves y el viernes y no precisa si hizo entrevistas después del último debate televisado. Quaest levantó la suya entre el viernes y el sábado, día en que las campañas convocaron a miles de personas para medir sus fuerzas.

El presidente inició la carrera hacia el balotaje relegado, pero ganó terreno luego de masivas manifestaciones y una campaña fuerte en redes sociales. La mayoría de las encuestas no previeron la victoria de Bolsonaro en el primer turno y daban como ganador a Lula por un estrecho margen.

Multitudes en Copacabana y Belo Horizonte

Frente a la playa de Copacabana, en Rio de Janeiro, una marea roja, el color del Partido de los Trabajadores, avanzó junto a Lula, de casi 81 años, que saltó en una camioneta al ritmo de la música. Luego siguió el baño de masas en la avenida Paulista, en Sao Paulo.

"El pueblo tiene que elegir entre alguien que besa la bandera nacional o alguien que besa la bandera estadounidense. Es un asunto de soberanía: no permitiremos que Brasil sea el patio trasero de nadie", dijo Lula, con la voz más ronca de lo habitual tras días intensos de campaña.

En Belo Horizonte, familias y motociclistas llenaron la Praça da Liberdade junto a Flávio Bolsonaro, de 45 años. El senador viajó luego al barrio de Barra da Tijuca, en Rio, donde carteles de "Fuera Lula" y banderas de Estados Unidos e Israel sobresalían entre los miles de asistentes.

"El partido hoy en el poder quiere dejar a la gente dependiente del Estado. Nosotros valoramos la libertad", dijo a la AFP el empresario Ebert Dorigo, en eco de una crítica frecuente entre los bolsonaristas a los programas sociales de Lula.

Promesas, reproches y un gesto en redes

Flávio Bolsonaro promete mano dura contra el crimen, libre mercado y cercanía con Estados Unidos, en la línea de su padre, condenado a 27 años de cárcel por intentar un golpe de Estado tras perder ante Lula en 2022. Lula apuesta en parte al rechazo a un regreso de los Bolsonaro al poder.

Lula acusa a Washington y a Meta de intentar interferir en los comicios, en medio de un pulso judicial por supuestas acciones ilegales de ambas campañas en redes. La empresa estadounidense lo niega.

En el debate de TV Globo, Lula atacó la inexperiencia de su rival, mientras Bolsonaro lo presentó como un político del pasado, con "ideas que no funcionan más". El senador lo acusó de dar beneficios sociales con una mano y quitarlos con los "nueve dedos", en alusión al dedo que Lula perdió en un accidente laboral como obrero metalúrgico. Bolsonaro se disculpó.

Este sábado, Lula publicó en sus redes una foto de su mano sin el meñique apoyada sobre la bandera brasileña.

"Trabajadores y trabajadoras de Brasil, uníos. Nosotros merecemos respeto", escribió el presidente.