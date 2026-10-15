Secretaria de prensa de Trump insiste en presentarse como abogada pese a las dudas sobre su licencia

La nueva secretaria de prensa de la Casa Blanca, Katie Zacharia, quien está bajo escrutinio por sus credenciales legales, pareció reconocer que no aprobó el examen del Colegio de Abogados, pero argumentó que tenía razón en presentarse como abogada.

Zacharia se ha descrito a sí misma como abogada durante apariciones en televisión y en redes sociales, y como consejera general de una organización sin ánimo de lucro con sede en California.

Pero no hay evidencia que sugiera que la secretaria de prensa de 41 años haya aprobado el examen del Colegio de Abogados luego de obtener un diploma de la facultad de derecho de la Universidad de Pepperdine.

Obtener un título en derecho no califica automáticamente a alguien para ejercer como abogado en Estados Unidos.

Cuando el medio conservador Real America's Voice le preguntó a Zacharia sobre el tema, dijo que se había registrado para presentar el examen, pero estaba "distraída y abrumada" por los planes para mudarse a China con su marido.

"Simplemente dijimos: 'Aprovechemos este tiempo, yo presento el examen de abogacía a ver qué pasa'. Los resultados son en cierta medida irrelevantes, porque sabía que no necesitaría el título en China, y nos fuimos poco después", afirmó.

En Pekín, Zacharia trabajó como abogada en un importante bufete chino.

Explicó que no volvió a presentar el examen de abogacía al regresar a Estados Unidos debido al nacimiento de su primer hijo.

Zacharia dijo que "muchas personas en el campo" le habían asegurado que podía presentarse como "abogada" ("graduada en leyes") pero no como "abogada con licencia" y que podía "ofrecer análisis jurídico, no asesoría legal", dada su licenciatura en Derecho y la experiencia en derecho empresarial que había adquirido en China.

La organización de izquierda Campaign for Accountability, dedicada a la ética en la política, pidió el miércoles que el Colegio de Abogados de California iniciara una investigación.

"En California, llamarse a sí mismo abogado sin licencia no es una exageración publicitaria; es un delito", afirmó la organización en un comunicado.

Zacharia ofreció el martes su primera rueda de prensa en la Casa Blanca, una comparecencia inusualmente breve en la que respondió preguntas de tres periodistas.

Sucedió a Karoline Leavitt, quien renunció en agosto tras convertirse en una de las defensoras públicas más prominentes del segundo gobierno de Trump.

Un debut cuestionado y currículum bajo la lupa

El estreno de Zacharia en el podio fue ampliamente criticado. La comparecencia duró menos de 15 minutos y, según Al Jazeera, la nueva vocera dedicó buena parte del tiempo a agradecer a Trump y a leer una declaración preparada.

Cuando le preguntaron dónde aprobó el examen de abogacía, Zacharia respondió con una frase que desató dudas inmediatas.

"Cuando me mudé a China", dijo la secretaria de prensa.

El medio independiente Popular Information reportó que Zacharia no aparece con licencia en ningún estado. La búsqueda abarcó los 50 estados y el Distrito de Columbia.

El Colegio de Abogados de California informó que no tiene registro de que Zacharia haya tenido licencia para ejercer en ese estado, ni con su nombre de casada ni con el de soltera. Su vocero, Rick Coca, dijo que la ley de confidencialidad le impide confirmar si recibió una denuncia.

El examen de abogacía de China solo está abierto a ciudadanos chinos, según medios locales, por lo que esa vía no parece aplicar a Zacharia. Los extranjeros sí pueden hacer ciertos trabajos jurídicos en bufetes de ese país.

La directora ejecutiva de Campaign for Accountability, Michelle Kuppersmith, sostuvo que Zacharia se presentó como abogada en repetidas ocasiones para reforzar su credibilidad como comentarista legal en televisión y como vocera de la Casa Blanca.

"Pero parece que todo fue una mentira", afirmó Kuppersmith, según Al Jazeera.

La defensa de la Casa Blanca

Zacharia defendió que cuenta con "todas las credenciales pertinentes" para el derecho de transacciones internacionales, según declaraciones a Newsweek. Su declaración citó una licenciatura de Pepperdine en 2007 y un título en derecho en 2011.

El director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, la defendió.

"Es excepcionalmente calificada y muy lista para ayudar a informar al pueblo estadounidense", dijo Cheung.

Trump la describió como "una abogada" cuando anunció su nombramiento, según Univision.

Su perfil de LinkedIn la ubica como asociada de un bufete de Pekín entre 2011 y 2013 y como consejera general de la organización Fix California entre 2024 y 2025, según Al Jazeera. El bufete y las organizaciones consultadas no respondieron a las preguntas sobre su paso por esos cargos.