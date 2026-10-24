Tienen la oportunidad de decir "Ya basta" tras dos años de gobierno de Trump: Obama

El expresidente estadounidense Barack Obama lanzó duras críticas contra su sucesor, Donald Trump, en mítines el sábado en Ohio y Míchigan a favor de candidatos demócratas de cara a las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre.

Los demócratas intentan recuperar el control de una o las dos cámaras del Congreso de Estados Unidos, actualmente en manos de los republicanos.

Los republicanos controlan la Cámara de Representantes por 218 a 214 y el Senado por 53 a 47, según Infobae, por lo que los demócratas necesitan una ganancia neta de cuatro escaños en cada una. Están en juego los 435 escaños de la Cámara y cerca de un tercio de los del Senado.

Obama mantiene en la base demócrata una considerable popularidad, que está dispuesto a aprovechar para respaldar a los candidatos de su partido.

El expresidente de 65 años culpó a la administración Trump del costo de vida cada vez más alto, una preocupación mayor a la que se suma la subida de los precios de los combustibles.

Las críticas de Obama en Ohio

"El actual presidente eligió tomar una serie de malas decisiones", dijo Obama en Ohio, donde hizo un mitin por el exsenador demócrata Sherrod Brown.

"Más importante, decidió empezar una guerra innecesaria que nadie pidió", agregó.

Brown, quien fue senador durante tres periodos, busca desbancar al senador republicano Jon Husted, según The Boston Globe. Ohio figura entre los al menos diez estados que podrían decidir el control del Senado, según Infobae.

"Luego de dos años de caos y crueldad y corrupción e incompetencia, como no hemos visto en la era moderna, ustedes tienen la oportunidad de decir: 'Ya basta'", declaró Obama en Cleveland.

"Estamos votando por el cambio aquí mismo en Ohio", agregó.

Míchigan, clave en la carrera por el Senado

Más tarde, en Míchigan, Obama apoyó al también demócrata Abdul El-Sayed, que compite con el republicano Mike Rogers para un escaño en el Senado.

El-Sayed, exfuncionario de salud pública, ganó unas primarias demócratas divisivas por menos de un punto porcentual, y Rogers es excongresista republicano, según The Boston Globe. Obama tiene previsto hacer campaña la próxima semana en Georgia con el senador Jon Ossoff.

Obama también llamó a los asistentes a votar sin demora en ambos estados.

"No procrastinen, no se equivoquen", dijo.

A nivel nacional, las encuestas sugieren que los demócratas pueden ganar de nuevo el control de la Cámara de Representantes, pero tienen una carrera mucho más reñida en el Senado.