Katie Zacharia dejaría la secretaría de prensa de la Casa Blanca; Trump niega haberla despedido

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Katie Zacharia, está en proceso de dejar su puesto, informó un alto funcionario de la administración a Fox News, en medio de la atención mediática que ha rodeado su reciente nombramiento.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó haberla despedido y afirmó que desea que tenga una buena vida, luego de reconocer que la funcionaria ha enfrentado fuertes críticas por parte de los medios de comunicación.

No, no. Quiero que tenga una buena vida… ha sido brutalizada por los medios”, declaró Trump ante los reporteros.

El mandatario aseguró que habló con Zacharia minutos antes de hacer esas declaraciones y que la animó a reconsiderar su permanencia en el cargo.

Dije: 'cuando regrese, vamos a hablar', porque no creo que Katie deba ser obligada a sufrir como está sufriendo a manos de la prensa"

No tienes que hacer esto si no quieres”, le habría dicho.

Zacharia enfrentó escrutinio público pocos días después de asumir la responsabilidad de dirigir las comunicaciones de la Casa Blanca. Entre los cuestionamientos se encuentran dudas sobre sus credenciales legales y la duración de su primera sesión informativa, que se extendió durante apenas 14 minutos.

Trump reconoció que los medios han sido “duros” con su portavoz y sostuvo que el puesto implica una presión considerable.

“No hay nada fácil en este trabajo”, afirmó el presidente, quien también expresó que considera que Zacharia estará mejor si se siente feliz con su decisión profesional.

El periodista de Fox News John Roberts informó que Trump considera a Zacharia una buena persona y que inicialmente creyó que era la indicada para ocupar el puesto.

Según esos reportes, la funcionaria también es apreciada dentro de la administración, por lo que el presidente habría optado por dejar en sus manos la decisión de continuar o abandonar el cargo.