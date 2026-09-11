Fronteras inteligentes, la nueva agenda binacional tras el 11S

A un cuarto de siglo de los atentados terroristas del 11 de septiembre, las amenazas han pasado de los riesgos físicos –como aquellos del 2001— hacia un entorno multidimensional en el que adversarios pueden explotar vulnerabilidades cibernéticas, tecnológicas e infraestructuras críticas, explicó a Excélsior el doctor José María Ramos, del Colegio de la Frontera Norte (Colef).

“La seguridad ya no depende únicamente de prevenir ataques terroristas convencionales, sino de proteger los sistemas digitales, energéticos, financieros, de comunicaciones y de transporte de los que depende la sociedad y la economía estadounidense y la región fronteriza con México”, comentó.

En la frontera, la seguridad se dirige hacia “aduanas digitalizadas, interoperabilidad de bases de datos, análisis de riesgos, inteligencia artificial, sensores, sistemas no tripulados y tecnologías biométricas”, que permiten transitar de controles generalizados hacia modelos de inspección selectiva y basada en riesgos.

Sin embargo, esta transformación también genera nuevas vulnerabilidades: una interrupción de sistemas digitales, infraestructura energética, telecomunicaciones, puertos, cruces fronterizos o cadenas logísticas podría producir efectos económicos comparables a una disrupción física, dijo.

En esas nuevas circunstancias de seguridad y vulnerabilidad, México tiene oportunidades por la certidumbre que proporciona el T-MEC, explicó el director del Departamento de Estudios de Administración Pública del Colef en Tijuana.

La resiliencia en la frontera y la revisión del T-MEC en 2026 exigen que México y Estados Unidos construyan una agenda de seguridad económica orientada a blindar infraestructuras críticas. Especial

“El desafío actual consiste en preservar estos logros frente a una creciente vinculación entre comercio y seguridad económica”, dijo Ramos.

La revisión de 2026 ya incorpora explícitamente reglas de origen, acero y aluminio, automóviles, cadenas de suministro y seguridad económica. Estados Unidos ha planteado reducir dependencias externas y fortalecer la producción regional, mientras México busca preservar el acceso preferencial al mercado estadounidense y evitar nuevos obstáculos arancelarios.

Ramos dijo que “la reunión prevista entre el secretario de Comercio estadounidense Howard Lutnick y la presidenta Claudia Sheinbaum refleja precisamente esta convergencia entre política comercial e intereses de seguridad económica”.

“El acero y los metales críticos ya no pueden analizarse únicamente desde la perspectiva arancelaria: constituyen insumos esenciales para infraestructura, defensa, manufactura avanzada y resiliencia industrial”, apuntó.

En este contexto, “México enfrenta una oportunidad estratégica: evolucionar de una política de facilitación comercial hacia una agenda integral de seguridad económica de América del Norte”.

Esto implica fortalecer las fronteras inteligentes, proteger infraestructura crítica, profundizar la cooperación tecnológica, asegurar cadenas de suministro y desarrollar capacidades nacionales en sectores estratégicos, dijo Ramos.

De acuerdo con el experto, “el futuro del T-MEC dependerá, en buena medida, de que México, Estados Unidos y Canadá logren demostrar que la integración regional no representa una vulnerabilidad, sino un mecanismo colectivo de seguridad, competitividad y resiliencia frente a las nuevas amenazas globales”.